نجوم لبنان يحييون الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت ونادين نجيم تنشر صور حطام منزلها

نجوم لبنان أحيوا الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، واسترجعوا ذكرياتهم المؤلمة مع الحادث، وكذلك نشرت نادين نديم صور آثار الانفجار في منزلها وتذكرت لحظة إصابتها.

نادين نجيم تسترجع ذكرياتها المؤلمة مع انفجار بيروت

وأحيت الفنانة نادين نسيب نجيم الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، بنشر صور لأول مرة لحطام منزلها في الانفجار، واستعرضت آثار الانفجار والخسائر الكبيرة في منزلها، وتذكرت نادين لحظة الحادث ولحظة إصابتها به، ونشرت رسالة عبر حسابها بانستقرام تعليقاً على صور منزلها المحطم وقالت:" بذكرى ٤ آب ما رح ننسى ابداً الجريمة الإنسانية يلي صارت بحق الشعب اللبناني هيدي مش حرب هيدا كان نهار طبيعي متل كل ايام السنة والناس قاعدة ببيوتها بأمان مرتاحة ...فجأة بلحظة وبغفلة عين فجّرونا ! ليش؟ كلنا منعرف الجواب. الله اكبر منكم و الله مع كل انسان اتضرر جسدياً ومعنوياً ومادياً الله يرحم الضحايا ويصبّر اهلهم ،الحجر بيتعوض بس الإنسان ما بيتعوّض ما في شي رح يعوّضنا غير عدالة السما".

هيفاء وهبي توجه رسالة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

ونشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة لها أمام مرفأ بيروت وظهرت وهي ترتدي الأبيض وتحمل باقة من الورود، ونشرت مع الصورة رسالة على حسابها بانستقرام قالت بها:" اليوم الذكرى الأولى لعيد موتك يالبنان، إتغير المنظر الي كنت شوفه من شرفة بيتي المطلة عليك يا مرفأ! كنت أوقف عالشرفة و شوف بيروت الحلوة ،شوف الأضوية والناس عمتتمشى مبسوطة! هلا صار المنظر جرح ..صرت شم ريحة وجع وصرخة كل شخص فقد غالي عقلبه بالانفجار!".

وتابعت هيفاء وهبي:" لكل طفل ولكل شاب ولكل صبية ولإلك يا سحر.. لكم يا ملائكة بالسما بهدي وردة بيضا متل روحكم البريئة الي ما ذنبها!! المنظر اتغير يابيروت.. بترجاكي ارجعيلنا يا حلوة اشتقنالك.. ببوس إيدَك يا لبنان قاوم جبروتهم وقسوتهم ما تروح مطرح ما بدن ياخدوك.. دخيلك يا وطنّا ما إلنا غيرك ..يا سندنا و يا ضهرنا المكسور نحنا حدّك مارح نتركك لترجع توقف عإجريك، وقلّها لبيروت الي راقدة بالعناية الفائقة نحنا واقفين برّا بس عمبيقولولنا الزيارة ممنوعة ما عمبيخلونا نفوت نطمن عليها! اليوم لابستِلك انا ابيض يا حلوة.. لونك، لون الأمل اللي ما بدي افقده قومي اوقفي مشّي معنا نرجع لهونيك".

نجوم لبنان يحييون الذكرى الأولى لانفجار بيروت

ونشرت الفنانة نوال الزغبي تغريدة لها على تويتر إحياء للذكرى الأولى لانفجار بيروت وقالت:" سلطة الذل العهد المتسلط الزعماء البلا ضمير التاريخ ما رح يرحمكن عللي عملتوا بلبنان وشعبه!! ٤ آب مجزرة إنتوا أبطالها ! انتوا أعداء الوطن! شعاركن "انا ومن بعدي الطوفان"، وقالت الفنانة إليسا في تغريدة لها:" ما تخيلت بحياتي إن رح يمرّق علينا كارثة مثل٤ آب الماضي انفجار اغتصب العاصمة بيروت وأهلها وكان دماره ووقعه وتأثيره بدقائق معدودة- أكثر من الحرب الأهلية اللي عشناها على مدى 15 عام. جرح لبنان مفتوحا الضمير غائب الغضب عارم نحن بحاجة للمساعدة من المجتمع الدولي لتتحقق العدالة".

وأعادت الفنانة نانسي عجرم نشر أغنيتها عن لبنان "إلى بيروت الانثى"، وعلقت عليها قائلة:"لن ننسي.. سنعود"، في حين نشرت الفنانة ماغي بوغصن تغريدة قالت بها:" ما في شي بينقال.. ولا كلام بيعبّر عن اللي صار فينا من ٤ آب الماضي لليوم.. الله يرحم كل ضحايا انفجار مرفأ بيروت".