أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها شام برسالة مؤثرة: "كل عمري وأغلى ما أملك"

أصالة احتفلت اليوم بعيد ميلاد ابنتها شام الذهبي، ونشرت صورة لابنتها على حسابها الرسمي على انستقرام، ووجهت إليها رسالة مميزة ومؤثرة في هذه المناسبة، وتلقت شام أيضاً معايدات من النجوم.

أصالة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها شام

ونشرت الفنانة أصالة صورة لابنتها شام الذهبي على حسابها بانستقرام اليوم، واحتفلت بعيد ميلاد ابنتها، ووجهت إليها رسالة خاصة ومؤثرة في تعليقها على الصورة وتهنئتها وقالت:" دوت الخليج أغلى ما أملك وهي كلّ نساء الدّنيا مجتمعات ..دوت الخليج السند والأحنّ والأوفى والأطيب والأغلى دوت الخليج كلّ عمّري وهي روحي ولايوجد كلمه تعبّر أو تناسب صاحبة العيد اليوم دنياي وكياني بنت روحي شام".

أصالة توجه رسالة إلى ابنتها شام

وطلبت الفنانة أصالة من الجمهور الدعاء لابنتها شام وتمني لها أياماً جميلة بمناسبة عيد ميلادها، واختتمت رسالتها لابنتها على انستقرام قائلة:"ادعوا لها بأيّام حلوة متلها وبكلّ سنة تحلى وتحقّق كلّ أحلامها ويحفظها ويحفظكم حبايبي الطيبين"، وقالت أصالة في تعليق آخر لابنتها:" الله يسعد ملاكي ويحفظها ويخليها ياستّي ونور عيوني وملاكي"، وتلقت شام الذهبي عشرات الرسائل من الجمهور والمتابعين لتهنئتها بعيد ميلادها، وكذلك وجه لها عدد من النجوم رسائل تهنئة على حساباتهم بمواقع التواصل ومنهم جومانا مراد وكندة علوش وغيرهم.

النجوم يهنئون شام الذهبي بعيد ميلادها

وعلقت الفنانة نوال الكويتية على صورة شام الذهبي وهنأتها قائلة:" حبيبتي شام فعلا دوت الخليج شخصية مميزة الله يحفظها ويبارك لك فيها واتشوفينها واخوانها دايم بخير وعافيه ويخليج لهم يااصوله ياحنونه وكل عام وهيا بخير"، وقالت الفنانة أسما لمنور في تهنئتها لشام الذهبي:" كل سنة وهي اطيب واحن بنوتة بالدنيا الله يحفظكم".

وعلقت الإعلامية جيسيكا عازار على صورة شام الذهبي برسالة تهنئة قالت بها:"حبيبة قلبي اصولة الله يخليلك ياها وتضلك فوق راس عيلتك الحلوة وتكوني دايما مبسوطة يا رب"، وأعادت شام الذهبي نشر معايدات أصدقائها والجمهور على خاصية ستوري بانستقرام، ومنها رسالة رومانسية من خطيبها أحمد هلال، الذي نشر صورة معها ووصفها بأفضل شخص لديه من برج الأسد.