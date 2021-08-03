رومانسية هاجر أحمد وزوجها في شهر العسل في المالديف.. بالصور

هاجر أحمد، الممثلة المصرية الشابة، خطفت الأنظار بعد ظهورها الأول مع زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد بعد زواجهما مؤخراً، واستعرضا رومانسيتهما في شهر العسل والذي يقضيانه في المالديف.

أول ظهور لهاجر أحمد وزوجها من شهر العسل

ونشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد عدة صور لها مع زوجها من أجازتهما في المالديف، وذلك في أول ظهور لهما من شهر العسل بعد زواجهما، وخطف الثنائي الأنظار على مواقع التواصل بسبب رومانسيتهما، وتداول الجمهور صورهما بكثافة على مواقع التواصل وتفاعلوا مع رومانسيتهما وظهورهما الأول بعد الزواج.

رومانسية هاجر أحمد وزوجها في المالديف

ونشر زوج هاجر أحمد عدة صور على حسابه بانستقرام معها من شهر العسل، وعلق عليها قائلاً:" زوجتي الجميلة"، وعبرت هاجر أحمد عن سعادتها أيضاً ونشرت عدة صور رومانسية مع زوجها، وذلك بعد أيام من تصدرها التريند بسبب زواجها وحفل زفافها، والذي حضره عدد من النجوم، ولاقت إطلالتها في حفل الزفاف تفاعل كبير من الجمهور أيضاً.

زواج هاجر أحمد وأحمد الحداد

وكان زوج هاجر أحمد قد نشر صور من حفل زفافهما وعلق عليها قائلاً:" وفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ"، وقد اكتفيت بزوجتي، يا الله رزق لي فلك الحمد.. حب عمري هاجر أحمد.. شكرا من قلبي لكل من اخذ من وقته الثمين ولو دقيقة وشاركنا فرحتنا في كل الوطن العربي فرحتنا اكتملت بحبكوا ودعواتكوا الصادقة ".

وكانت هاجر أحمد قد احتفلت في مطلع الشهر الجاري بعقد قرانها على أحمد الحداد، واحتفلت بهذه المناسبة في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس بحضور الفنان حمادة هلال ، بحضور عائلي اقتصر على أسرة العروسين فقط، ونشرت هاجر أحمد صور من عقد القران وعلقت على حسابها بانستقرام:" "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.. تم بحمد الله عقد قراني علي من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا, اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي".