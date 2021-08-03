تعليق حاسم من نجوى كرم ونوال الزغبي بعد المقارنة بين أغنيتهما والمنافسة بينهما:"خط أحمر"

نوال الزغبي ونجوى كرم حسما حقيقة التنافس بينهما أو وجود خلافات بينهما، وذلك بعد عقد الجمهور مقارنة بين أغنيتهما "أرقص" و"مغرومة 2"، والمقارنة بين أرقام الأغنيتين على يوتيوب، وتبادلا رسائل الدعم على مواقع التواصل.

نجوى كرم ونوال الزغبي تتبادلان رسائل الدعم على تويتر

وتصدرت النجمة نوال الزغبي والنجمة نجوى كرم مواقع التواصل وذلك بعد طرح النجمتين لأغنيتين صيفيتين مؤخراً، وهو الأمر الذي جعل البعض يعقد مقارنة بين نجاح الأغنيتين، والتنافس بين النجمتين وتأثير ذلك على صداقتهما، ولكنهما تبادلا رسائل الدعم على تويتر، وهو ما لاقى اعجاب الجمهور بسبب روحهما الطيبة ودعمهما المتبادل رغم حالة المنافسة الغنائية بينهما.

نوال الزغبي تدافع عن نجوى كرم والأخيرة ترد

ونشرت الفنانة نوال الزغبي تغريدة على حسابها بتويتر، دافعت بها عن الفنانة نجوى كرم ووصفتها بالخط الأحمر، وقالت في رسالتها: " نجوى كرم خط احمر !! كل الحب والاحترام.. الف مبروك الاغنية الجديدة ودائما حليفك النجاح"، وردت نجوى كرم على تغريدة نوال الزغبي وأكدت على عمق علاقتها بها وقالت:"نجاحي نجاحك.. ونجاحك نجاحي.. المهم نصدر أعمال حلوة تفرح قلوب الكل.. نوال الزغبي خط أحمر".

واعجب الجمهور بأخلاق النجمتين وتبادلهما رسائل الدعم والتقدير على مواقع التواصل، والحرص على تأكيد قوة علاقتهما وصداقتهما كل فترة، رغم الشائعات والمقارنات وكذلك التنافس الغنائي بينهما، حيث طرحت مؤخراً الفنانة نوال الزغبي أغنيتها المنفردة الجديدة "ارقص"، في حين طرحت نجوى كرم أغنيتها الجديدة "مغرومة 2" على يوتيوب.

أعمال نجوى كرم ونوال الزغبي

وأطلقت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "ارقص"، وهي الأغنية الأولى من ألبومها "عكس الطبيعة"، وحقق كليب الأغنية مشاهدة كبيرة وصلت إلى 5 مليون مشاهدة في أسبوع من طرحها، في حين طرحت الفنانة نجوى كرم فيديو كليب أغنيتها "مغرومة 2"، وهي النسخة الثانية من أغنيتها الشهيرة "مغرومة" التي طرحتها ام 1998، وحقق كيب الأغنية مشاهدة كبيرة على يوتيوب، وصلت إلى 5 مليون مشاهدة في 5 أيام فقط من طرحها.