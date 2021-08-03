هكذا ردت الفنانة حياة الفهد على شائعة وفاتها.. بالصور

حياة الفهد، الفنانة الكويتية الكبيرة، تصدرت مواقع التواصل منذ الأمس، بعدما انتشرت شائعات حول وفاتها والتي أقلقت الجمهور على حالتها الصحية، ولكن المقربين منها حرصوا على نفي الشائعة سريعاً وطمأنة الجمهور.

أول ظهور لحياة الفهد بعد شائعة وفاتها

وأقلقت الفنانة الكويتية حياة الفهد الجمهور على حالتها الصحية بعد تداول شائعات وفاتها، وتصدرت بسبب الشائعة موقع تويتر ومحرك البحث جوجل ومواقع التواصل، ونفى عدد من المقربين منها سريعاً الشائعة وأكدوا انها بخير، وذلك قبل أن تنشر حياة الفهد بنفسهاً أحدث صور لها في دبي، والتي اعتبرها الجمهور رد حاسم منها على شائعة وفاتها والتي أغضبت جمهورها أيضاً.

هكذا نفت حياة الفهد شائعة وفاتها

ونشرت الفنانة حياة الفهد صوراً لها من دبي مع مدير أعمالها، وذلك خلال زيارة لها لأحد المطاعم في دبي، وعلقت على الصورة قائلة:" زيارة للاخ اوس اكرم مع مدير أعمالي السيد يوسف الغيث في دانة الدنيا دبي الجميلة وشكرا على الضيافة الكريمة من الأخ بومحمد و تمنياتي له بالتوفيق والنجاح دائما"، وظهرت حياة الفهد بصحة جيدة وبحالة معنوية عالية، وتجاهلت الرد بشكل مباشر على الشائعة ولكنها اكتفت بطمأنة الجمهور بنشر أحدث صورها على انستقرام.

حياة الفهد تنعي الراحلة انتصار الشراح

لا تعتبر تلك المرة الأولى التي تواجه بها الفنانة حياة الفهد شائعة وفاتها، وهو الأمر الذي يسبب غضب محبيها وجمهورها على مواقع التواصل، وكانت الفنانة حياة الفهد قد نشرت مؤخراً صورة للراحلة انتصار الشراح ونعتها برسالة مؤثرة قالت بها:" (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) بـقــلــوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره نعزي أنفسنا بوفاة الفنانة القديرة اختنا ام سالم انتصار الشراح ربي يرحمها ويغفر لها".

وكذلك نشرت حياة الفهد مؤخراَ صورة لها مع الفنانة ليالي دهراب وأشادت بها وقالت:" فنانة شابة جميلة ومجتهدة تذكرني ببدايتي في الفن من حيث ادائها الجميل في الكوميديا والتراجيديا اتمنى ان تبقى نصيحتي لك اليوم في لقائنا في ذاكرتك دائما ابنتي واتمنى لك التوفيق دائما ان شاء الله".