شاهد.. محمود حميدة يشارك متابعيه بصور من كواليس فيلم العارف

نشر الفنان محمود حميدة عدة صور له من كواليس فيلم “ العارف ” وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" . وعلق محمود حميدة قائلا “ من كواليس فيلم #العارف ”.

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