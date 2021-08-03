أضوى فهد لـ"دوت الخليج":سعيدة باستقبال مشاهدي نتفليكس لفيلم "حد الطار" واستفدت كثيرا من تجربتي مع إلهام علي

أضوى فهد الفنانة السعودية التي شاركت في العديد من الأعمال المهمة في الفترة الأخيرة ومن بينها فيلم "حد الطار" تستعد خلال هذه المرحلة لعرض أحدث أعمالها هو مسلسل "اختطاف" مع الفنانة إلهام علي.

أضوى فهد تتحدث عن ردود الفعل حول فيلم "حد الطار"

أضوى فهد كشفت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية حول الفيلم السعودي "حد الطار" الذي بدأ عرضه لأول مرة على منصة "نتفليكس" خلال الأيام الماضية، حيث استطاع الفيلم أن يتصدر الأعمال الأكثر مشاهدة على الشبكة العالمية في إشارة مهمة إلى استمراره في تحقيق النجاحات بعدما استطاع في الشهور والأسابيع الماضية أن يحقق نجاحات كبرى بداية من مشاركته في المهرجانات الدولية وحصوله على العديد من الجوائز، وكذلك عند عرضه في قاعات السينما.

أضوى فهد أكدت أن العديد من المقربين منها اشادوا بالفيلم بعد عرضه فقالت: "الحمدلله على ردود الفعل الإيجابية حول فيلم (حد الطار) بعد عرضه على نتفليكس، حيث كان هناك اهتمام كبير بمشاهدته، بل أن مجموعة من صديقاتي اقتطعوا جزء من وقتهم من أجل المناقشة والحديث عن الفيلم، فالحمدلله على هذا النجاح"، ويشارك في بطولة الفيلم كل من فيصل الدوخي، راوية أحمد، وعجيبة الدوسري، وشبيب الخليفة، والعمل من تأليف مفرج المجفل، وإخراج عبدالعزيز الشلاحي.

أضوى فهد: إلهام علي فنانة لا تبخل على زملائها بأي مساعدة

أضوى فهد تحدثت كذلك عن مشاركتها في بطولة مسلسل "اختطاف" مع الفنانة إلهام علي والذي من المقرر عرضه على منصة "شاهد" حيث أشادت الأولى بالتجربة وبدور الأخيرة في دعم زملائها في المسلسل ومساعدتهم بكافة الطرق من أجل تقديم أدوارهم بشكل مميز، كما أوضحت أن تفاصيل قصة مسلسل "اختطاف" مختلفة وجديدة وسوف تفاجئ الجمهور.

فقالت أضوى فهد: "تجربتي في مسلسل (اختطاف) مميزة بشكل كبير، وسعيدة بالمشاركة في بطولته مع الفنانة إلهام علي فهي فنانة ممتازة ولا تبخل على زملائها بأي معلومة أو مساعدة قد تطور من أدائهم، فهي فنانة تجعل الأجواء مناسبة للعمل ومعها الفنان خالد صقر، وقصة مسلسل (اختطاف) مثيرة وأحداثه قد تفاجئ الجمهور"، ويشارك في بطولة مسلسل "اختطاف" كل من إلهام علي، وخالد صقر، ومن تأليف الكاتبة السعودية إيمان السليمي، وإخراج مارك سليبيرز.

أضوى فهد تنتهى من تصوير فيلم "الشاهد الوحيد"

أضوى فهد أوضحت أيضا انتهائها من تصوير احدث اعمالها السينمائية فقالت: "انتهيت من تصوير فيلم (الشاهد الوحيد) خلال الفترة الماضية حيث تم تصوير الفيلم في مصر، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لعرضه"، ويشارك في بطولة فيلم "الشاهد الوحيد" كل من فيصل الزهراني، وميلا الزهراني، أضوى فهد، طارق النفيسي ومن اخراج أكرم فريد.

الصور من الحساب الرسمي لكل من الفنانة أضوى فهد وإلهام علي، وأكرم فريد على "انستجرام".