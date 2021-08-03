الفنان الكويتي أمير مطر لـ"دوت الخليج":العمل مع طارق العلي فرصة لأي فنان والمسرح سيعود لقوته

أمير مطر النجم الكويتي شارك في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية في الفترة الأخيرة والتي حققت نجاحات ملحوظة، كما يشارك خلال هذه الفترة في مسرحية "فرحان نسيب زعلان" إحدى الأعمال المسرحية الجديدة للفنان طارق العلي.

أمير مطر : "العمل مع طارق العلي فرصة لكل فنان شاب"

أمير مطر أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على سعادته بالمشاركة في عمل مسرحي جديد مع الفنان طارق العلي حيث أوضح أن العمل مع الأخير يعد فرصة لأي فنان وأنه يرغب في استغلالها، كما تحدث عن ردود فعل الجمهور الكويتي بعد مشاهدة مسرحية "فرحان نسيب زعلان" والتي بدأت عروضها مع أولى أيام عيد الأضحى الماضي.

فقال أمير مطر: "تشرفت بالعمل مع الفنان الكببير طارق العلي الذي اعتبر تعاوني معه في مسرحية (فرحان نسيب زعلان) فرصة كبيرة بالنسبة لي ولكل فنان شاب وأتمنى أن أكون على قدر مسئولية هذه الثقة التي أعطها لي، فقد نجحنا مع الدكتور طارق العلي في عروض المسرحية خلال أيام عيد الأضحى واستقبلها الجمهور بردود فعل إيجابية وتفاعل معها، فالجمهور في المسرح هو الداعم للفن والفنانين، ونسعى دائما لتوفير العروضة الممتعة له".

أمير مطر: "نجوم المسرح الكويتي قادرون على إعادته لقوته"

أمير مطر أشاد بتجربته في مسرحية "عزوبي السالمية" مع الفنانة هيا عبدالسلام، وأكد أن فريق عمل المسرحية امتاز بالروح التعاونية والتي كانت سبب نجاحها فقال: "مشاركتي في مسرحية (عزوبي السالمية) مع كل من الفنانة هيا عبدالسلام والفنان خالد المظفر كانت إضافة حقيقية بسبب فريق عمل المسرحية الذي يتميز بالروح التعاونية فيما بينهم، وهذه الروح سبب في نجاح العمل نتيجة مساعدة كل شخص من أعضاء الفريق للاخر".

أمير مطر أكد كذلك أن المسرح الكويتي واجه تحدي كبير بسبب أزمة فيروس كورونا، كما شدد على قدرة نجومه الكبار ومواهبه الشابة على إعادة المسرح من جديد لقوته فقال: "المسرح بالتأكيد واجه معاناة كبيرة بسبب أزمة جائحة كورونا لكنه سيعود بقوة بسبب نجوم المسرح الكويتي الكبار، وكذلك المواهب الشبابية التي تحمل طاقة جبارة باتت الآن لها ثقل بالمسرح".

أمير مطر يشارك في بطولة مسلسل "عندما لا ينفع الندم"

أمير مطر أوضح كذلك مشاركته في بطولة مسلسل "عندما لا ينفع الندم" مع الفنانة هند البلوشي، وأكد أن تجربته في العمل مختلفة وتمنى أن ينال النجاح المنتظر عند عرضه فقال أمير مطر: "بالنسبة لمسلسل (عندما لا ينفع الندم) فاعتبره تجربة جديدة ومختلفة عن أعمالي السابقة وأتمنى أن أقدم دوري بالشكل الجيد الذي يخدم العمل الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ويحقق النجاح المنشود"، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم طيف، وعبدالله بهمن، وعبدالله الطليحي.

يذكر أن آخر عمل شارك فيه أمير مطر مسلسل "ياما كان وكان" الذي عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته كل من عبدالناصر درويش، وأحمد العونان، ومبارك المانع، وسلطان الفرج، وخالد المظفر، كما شارك كذلك في بطولة مسرحية "كومبارس" التي عرضت في عام 2020.

الصور مأخوذة من حساب النجمين أمير مطر وطارق العلي على "انستجرام".