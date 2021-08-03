وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام

عبد الدايم : المعرض العام يعد الحدث الأبرز على خريطة الفعاليات المتخصصة ومناسبة هامة تلقي الضوء على الظواهر التشكيلية المتفردة

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام والتى تحمل عنوان "الفن.. ذاكرة الأمة" وينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور وذلك بقاعات قصر الفنون وبحضور الدكتور أحمد رفعت سليمان قومسيير عام المعرض ومجموعة من التشكيليين والنقاد والمهتمين .

قالت عبد الدايم ان المعرض العام يعد الحدث الأبرز على خريطة الفعاليات الفنية المتخصصة باعتباره محفلًا لتلاقى الأجيال ومناسبة هامة تلقي الضوء على الظواهر التشكيلية المصرية المتفردة ، واشادت بثراء الأعمال المشاركة ومستواها الراقي الذى جسد التعددية والتنوع وعبر عن المناخ الإبداعي فى الوطن ، واضافت ان الحركة التشكيلية تعد جزء أصيلا من تكوين الثقافة المصرية ، وأشارت الى أهمية الفنون التشكيلية في تكوين الشخصية وتنمية المهارات والارتقاء بالوجدان، مؤكدة على دورها في نشر توعيـة الثقافة البصرية ونبذ القبح والتشويه بين أفراد المجتمع.

وقال الدكتور خالد سرور ان المعرض العام يعد الحدث الأهم في رصد المشهد المصري المُعبر عن آمال وطموحات وروح الثقافة المصرية، ويعكس المكانة الرائدة للتشكيل المصري منذ أقدم العصور، واضاف أنه من خلاله يثبت الفنانون قدراتهم على تقديم أعمالهم الابداعية في ظروف استثنائية ، مشيرا انه يمثل ساحة فنية للتجارب وتبادل الخبرات، وبمثابة ساحة عرض رحبة باعتباره محفلا للجمال تترقبه وتنتظره الساحة التشكيلية المصرية كل عام.

جدير بالذكر أن الدورة 42 من المعرض العام تستمر حتى 30 اغسطس الجاري وتكرم 4 فنانين هم محيي الدين حسين، اسم الراحل صبري عبد الغني، اسم الراحل سامح البناني، اسم الراحل أحمد جاد ، ويشارك بها 287 فنانا بـ353 عملا فنيا تجسد العديد من المجالات الإبداعية والاتجاهات الفنية فى مختلف افرع الفن التشكيلي منها "التصوير- التصوير جدارى- التصوير الضوئى- الخزف- النحت – الجرافيك- الفيديو ارت- الجرافيك- التجهيز فى الفراغ"، كما انه من المقرر أن تكون مواعيد العمل المتاحة لاستقبال الجمهور خلال ايام المعرض على فترتين من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا، ومن 5 إلى 9 مسا عدا يوم الجمعة.