شاهد.. محمد ثروت فى جلسة تصوير طريفة مع زوجته قبل ولادتها

شارك الفنان محمد ثروت جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، بجلسة تصوير طريفة مع زوجته قبل وضعها ابنته "دهب" بصحبة ابنه الأكبر "سليم"، وظهر ثروت وزوجته يتقمصان شخصيات كارتون بالغابة، معلقا عليها قائلا:"عائلة ماوي وموانا.. الهيافة فينا بس ربنا اللي هادينا "، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيه فور نشرها، حيث حصدت الصور أكثر من 34 ألف إعجاب عبر حسابه.

وسبق أن أعلن الفنان محمد ثروت إنجاب زوجته طفلته الأولى التي أسماها دهب، وذلك عبر حسابه على انستجرام، وهي الابنة الأنثى الأولى له، ولديه طفل آخر ذكر اسمه سليم.



وقال محمد ثروت فى بوست عبر فيس بوك :"الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر ولله الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله رب العالمين رزقت اليوم بفضل الله ونعمته بنوتة".

وأضاف :"وصلت أميرة عائلة ثروت "دهب" ربنا يحفظها و يحميها، بحبك يا منى عمرى شكرا انك فرحتيني فرحة مخلياني مصدوم لحد دلوقت إنى عندي بنوتة زى القمر زى أمها، ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى ما في حياتي يا أم سليم ودهب".

وتابع :"سبحان الله ..والحمد لله ..ولا إله إلا الله ..و الله أكبر .. ربي اوزعني أن أشكر نعمتك التى انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالح ترضاه وأصلح لي في ذريتي".

وشارك مؤخرًا الفنان محمد ثروت في مسلسل "بين السما والأرض" الذى حقق نجاحًا كبيرا خلال أيام عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان، ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا فى تحدى الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة فى سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.