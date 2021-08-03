عبد المجيد عبد الله يحتفل بعيد ميلاده وبطرح ألبومه "عالم موازي" والنجوم يهنئونه.. بالفيديو

عبد المجيد عبد الله تصدر موقع تويتر اليوم بعد طرحه ألبومه الجديد "عالم موازي"، وعودته للساحة الغنائية بعد غياب، واحتفل مع الجمهور بهذه المناسبة وكذلك احتفل بعيد ميلاده، وتلقى التهاني من زملائه النجوم والجمهور.

عبد المجيد عبد الله يطرح ألبومه في يوم عيد ميلاده

واحتفل الفنان عبد المجيد عبد الله اليوم بطرح ألبومه الجديد "عالم موازي"، والذي اختار له يوم عيد ميلاده لطرحه وللعودة للساحة الغنائية بعد غياب، وكشف سالم الهندي، رئيس شركة روتانا، عن هذه المناسبة وقال قبل ساعات من طرح الألبوم:" جمهورنا الكريم ، بما انه غدا يعتبر ذكرى جميلة لنا ولجمهور الفنان الكبير عبد المجيد عبد الله وهو ميلاد نجمنا المحبوب قررنا طرح الالبوم المنتظر عالم موازي غدا الثلاثاء على تطبيق ديزر احتفاءاً به".

عبد المجيد عبد الله يتلقى التهاني من النجوم

وتلقى الفنان عبد المجيد عبد الله رسائل التهاني من زملائه النجوم على مواقع التواصل، بمناسبة عيد ميلاده، وعلى رأسهم الفنان عبد الله الرويشد الذي هنأه وقال:" كل عام وانت بخير العزيز على قلبي اخوي بوعبدالله ومبروك البوم 2021"، ووجه الفنان ماجد المهندس رسالة تهنئة عبر برنامج "إي تي بالعربي" لعبد المجيد عبد الله وقال:" كل عام وانت بألف خير وانت فنان متجدد وقصة نجاح طويلة.."، وكذلك وجه الفنان راشد الماجد رسالة تهنئة إلى عبد المجيد عبد الله وقال:" كل عام وأنت بخير يا بوعبدالله الغالي".

عبد المجيد عبد الله يتصدر تويتر بعد طرح ألبومه

وواصل عبد المجيد عبد الله مفاجآته للجمهور وطرح ألبومه الجديد "عالم موازي" كاملاً على يوتيوب اليوم، بعد طرحه على تطبيق "ديزر"، وتصدر تريند تويتر بسبب الألبوم الجديد، وعلقت شركة روتانا على الألبوم وقالت:" الألبوم المنتظر لأمير الطرب عبد المجيد عبد الله يتضمن ٢٢ أغنية لأهم الشعراء والملحنين متوفر الآن عبر تطبيق ديزر"، ويأتي الألبوم بإشراف فني من ياسر بو علي وعصام الشرايطي.

وتضم قائمة أغاني ألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد: "عالم موازي، سامح الله، يابن الاوادم، لا تعاتب، أول حكايتنا، مشكور، غصون الشجر، إبك عني، ملل حبك، تهددني، مع السلامة، حالي، أنت فاهم، يوم مر اسمي، اعتذرلك، لا زعلت، من متى، يا صبر، مثل ما كان، لمحته، ابكتبله"، ويتعاون مع مجموعة كبيرة من الشعراء ومن بينهم فهد المساعد وتركي وحسن عبد العزيز وأحمد الصانع وسعود البابطين وغيرهم، كما يتعاون مع عدد من أشهر الملحنين منهم طارق محمد وياسر بو علي ومبهم وغيرهم، ويأتي الألبوم بعد عدة تأجيلات وبعد انتظار طويل من الجمهور لألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد، حيث كان آخر ألبوماته بعنوان "إسمعني" عام 2014 مع شركة روتانا، واكتفى بعده بطرح الأغاني المنفردة.