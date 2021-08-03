بيومي فؤاد يتعرض لأزمة صحية ويكشف تطورات حالته: "فقدت الوعي لمدة 48 ساعة"

بيومي فؤاد، الفنان المصري، أقلق الجمهور على حالته الصحية بعدما كشف اليوم عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، أثناء تصوير مسلسله الجديد في الإمارات، ونشر تدوينة طمأن بها الجمهور على حالته الصحية وكشف تفاصيل الأزمة الأخيرة.

بيومي فؤاد يتعرض لأزمة صحية ويقلق الجمهور

وكشف الفنان بيومي فؤاد عن تعرضه لأزمة صحية في الأيام الماضية، وهو ما أثار قلق جمهوره على حالته الصحية، خاصة بعدما كشف بيومي فؤاد عن شدة الأزمة الصحية التي تعرض لها، والتي جعلته يفقد الوعي لمدة يومين، ووجه بيومي فؤاد الشكر للأطباء في دولة الإمارات بسبب اهتمامهم بحالته الصحية ورعايته، ونفى إصابته بفيروس كورونا وطمأن الجمهور على حالته الصحية.

بيومي فؤاد يكشف تفاصيل حالته الصحية

ونشر الفنان بيومي فؤاد تدوينة كشف بها تفاصيل حالته الصحية بعد أزمته الأخيرة وقال:"أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم، أصبت بدور برد شديد جداً من بتوع زمان أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة، مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة، وزارة الداخلية ووزارة الصحة لدرجة اني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم مع تأكدهم انها مش كورونا".

ووجه بيومي فؤاد الشكر لدولة الإمارات العربية بعد تجاوز أزمته الصحية، وقال في ختام تدوينته التي نشرها على حسابه بانستقرام:" ملحوظة في ناس من اللي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد، بس يعرفوا اني ضيفهم.. شكراً دولة الإمارات العربية الشقيقة"، وتفاعل مع تدوينة بيومي فؤاد عدد من زملائه الفنانين والجمهور والذين وجهوا له أدعية ورسائل تضامن من أجل تجاوز أزمته الصحية الأخيرة.

أعمال الفنان بيومي فؤاد

ويتواجد الفنان بيومي فؤاد حالياً في الإمارات من أجل تصوير إحدى أعماله الفنية الجديدة، وينتظر هذه الأيام عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، والذي يشارك به مع الفنان محمد هنيدي وعدد من النجوم وعلى رأسهم منة شلبي وعمرو عبد الجليل وصابرين، ومن المتوقع عرض الفيلم غداَ، ونشر بيومي فؤاد عدة صور وفيديوهات للترويج للفيلم على حسابه بانستقرام، وكانت آخر أعمال بيومي فؤاد في فيلم "ماما حامل" مع ليلى علوي والذي عرض في بداية موسم الصيف.