محمد حماقي ينشر بوستر وعنوان ألبومه الجديد "يا فاتني".. بالصورة

محمد حماقي بدأ العد التنازلي لطرح ألبومه الصيفي الجديد، وشوق الجمهور اليوم للألبوم المنتظر، وكشف تفاصيله الأولى عنوانه، وكذلك طرح بوستر الألبوم عبر حسابه الرسمي بانستقرام.

محمد حماقي يطرح بوستر ألبومه الجديد "يا فاتني"

ونشر الفنان محمد حماقي اليوم صورة بوستر ألبومه الجديد "يا فاتني" على حسابه الرسمي بانستقرام، وشوق الجمهور للألبوم الجديد بعدما كشف عن عنوانه وكذلك صورة البوستر الأولى للألبوم، والتي ظهر بها محمد حماقي بالأبيض والأسود وبإطلالة صيفية، واكتفى محمد حماقي بالتعليق على الصورة بكلمة "قريباً"، وبدأ العد التنازلي لطرح الألبوم في شهر أغسطس الجاري.

هل يغني محمد حماقي باللهجة الخليجية في ألبومه الجديد؟

ولم يكشف محمد حماقي حتى الآن أي تفاصيل عن الألبوم الجديد "يا فاتني"، ولكن ذلك لم يمنع الجمهور من التفاعل معه والتكهن بمفاجآت الألبوم ومحتواه، وتوقع البعض أن يضم الألبوم تجارب جديدة لمحمد حماقي في الغناء باللهجة الخليجية، خاصة أن عنوان الألبوم أوحى بذلك بالإضافة إلى غناء حماقي في إحدى حفلاته الأخيرة في السعودية باللهجة الخليجية وهو ما أشعل حماس جمهوره الخليجي للألبوم أيضاَ.

موعد طرح ألبوم محمد حماقي الجديد

و كشف محمد حماقي في حفله الأخير في جدة عن موعد طرح ألبومه الجديد، وذلك بعدما كان من المقرر طرحه خلال الشهر الماضي، إلا أن حماقي أكد للجمهور إنه سيبدأ طرح الألبوم في الاسبوع الأول من شهر أغسطس، وسيطرح أغانيه بشكل منفرد على يوتيوب ومنصات الاستماع الألكترونية، وذلك بدلاً من طرحه كاملاً كعادته في مسيرته الفنية، وكانت آخر ألبومات الفنان محمد حماقي في عام 2019 بعنوان "كل يوم من ده".

وكان محمد حماقي قد أحيا عدة حفلات غنائية له في السعودية مؤخراً، ونشر صور له من حفله الأخير في موسم حفلات صيف الشرقية على حسابه بانستقرام، ووجه رسالة إلى جمهوره السعودي وقال:" شكراً لكم لجعلها ليلة تستحقها التذكر.. مرة أخرى أغني في أحدى البلدان المفضلة لدي"، وتألق الفنان محمد حماقي في الحفل وقدم مجموعة من أشهر أغانيه مثل "ما بلاش" و"يا ستار" و"من البداية" و"أجمل يوم" و"نفسي ابقى جنبه" وغيرها.