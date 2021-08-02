أول تعليق من إيمان الحصري بعد أشهر من أزمتها الصحية: "لسة محتاجة دعواتكم"

إيمان الحصري طمأنت الجمهور اليوم بنشرها أول تعليق على حالتها الصحية بعد أشهر من أزمتها الصحية وتواجدها في المستشفى وإجرائها عدة عمليات جراحية، ووجهت رسالة للجمهور طلبت بها الدعاء لها.

أول تعليق من إيمان الحصري بعد أزمتها الصحية

ووجهت الإعلامية المصرية إيمان الحصري أول رسالة إلى الجمهور على مواقع التواصل، وذلك بعد أشهر من أزمتها الصحية وتواجدها في المستشفى، وطمأنت الجمهور بتعليقها الأول، وقالت في رسالتها التي نشرتها على حسابها بفيسبوك:" أول مرة أكون قادرة أني اكتب علي فيس بوك من شهور .. والله مش عارفة اقولكم ايه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته و سمعته وقريته في كل كلمة و كل دعوة من القلب..".

إيمان الحصري توجه رسالة للجمهور بعد أزمتها الصحية

وتابعت الإعلامية إيمان الحصري في رسالتها الأولى للجمهور:"الدعاء الصادق اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي.. ناس كتيراوي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا.. شكرا بجد.. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت ومازالت بتهون عليا .. إن شاء الله عندي ثقة كبيرة اني هعدي التجربة الصعبة دي علي خير لأن الحقيقة مازلت فيها لسة مخرجتش .. ولسة محتاجة دعواتكم".

تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

وكانت إيمان الحصري قد كشفت عن معاناتها مع أزمة صحية بدأت منذ شهر مارس الماضي، وخضعت وقتها لعملية جراحية إلا أنها تعرضت لخطأ طبي تسبب في إصابتها بمضاعفات ونقلت إلى العناية المركزة منذ ذلك الوقت، وكشت أسرة إيمان الحصري عن خضوعها ل8 عمليات جراحية في أقل من شهر ونصف الفترة الأخيرة، وأقلقت إيمان الحصري المتابعين وزملائها على حالتها الصحية بسبب الغموض حول حالتها.

ولم تكشف إيمان الحصري في تعليقها الأول بعد أزمتها الصحية عن تفاصيل حالتها وطبيعة العمليات الجراحية التي خضعت لها مؤخراً، وذلك في الوقت الذي تردد به إنها سافرت لاستكمال رحلتها العلاجية في الخارج في الفترة الأخيرة، إلا انها لم تعلق على هذا الأمر أيضاً في رسالتها على فيسبوك، إلا انها طمأنت الجمهور بسبب تعليقها الأول على مواقع التواصل وهو ما ينفي دخولها في غيبوبة أو عدم قدرتها على التواصل.