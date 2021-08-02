إلهام الفضالة تبارك لـ نيللي كريم على ارتباطها وتعلق على فارق العمر بينها وبين عريسها

إلهام الفضالة علقت على ارتباط الفنانة نيللي كريم من لاعب الأسكواش المصري السابق هشام عاشور، حيث أعادت النجمة الكويتية الحديث عن فارق العمر بين الأزواج وتحديدا بينها وبين زوحها شهاب جوهر.

إلهام الفضالة تهنئ نيللي كريم على الارتباط

إلهام الفضالة نشرت عبر حسابها على "سناب شات" صورة لكل من النجمة نيللي كريم وهشام عاشور اللاعب المصري السابق في لعبة الإسكواش، حيث قدمت من خلالها التهاني لهما على الارتباط، وتمنت أن يوفقهما الله في الخطوات القادمة، كما تحدثت النجمة الكويتية بشكل واضح عن فارق العمر بين كل من الفنانة نيللي كريم وخطيبها هشام عاشور والذي يصل لـ8 سنوات حيث أن الفنانة المصرية من مواليد عام 1974، وهشام عاشور 1982، إلهام الفضالة رغبت من خلال تعليقها الرد على منتقدي فارق العمر بينها وبين زوجها الفنان شهاب جوهر والذي يصغرها بـ3 سنوات.

إلهام الفضالة تعلق على فارق العمر بينها وزوجها شهاب جوهر

إلهام الفضالة أرادت كذلك من خلال تعليقها أن تؤكد أن فارق العمر ليس عائق للارتباط، كما أشارت إلى حجم الانتقادات التي تعرضت لها في الفترة الماضية وتحديدا في شهر يوليو الماضي منذ إعلانها عن ارتباطها بالفنان الكويتي شهاب جوهر، فكتبت إلهام الفضالة تعليقا على صورة نيللي كريم وهشام عاشور قالت فيه: "ألف مبروك زين أنا فرق 3 سنين وسوولي قضية الأمم المتحدة.. المهم الله يتمم عليكم ويسعدكم يارب".

هالة سرحان الإعلامية المصرية كانت قد نشرت عبر حسابها على "تويتر في الساعات الماضية صورة لكل من هشام عاشور ونيللي كريم قدمت من خلالها التهاني لهما على الارتباط فكتبت: "ألف مبروك ياست العرايس نيللي كريم وهشام عاشور لاعب الاسكًواش العالمي ربنا يسعدكم ويحفظكم".

مسلسل "من بعدي الطوفان" يجمع إلهام الفضالة و شهاب جوهر

إلهام الفضالة منذ الإعلان عن ارتباطها من شهاب جوهر قد نشرت العديد من الصور التي تجمعها به من خلالها حسابها على "انستجرام" و"سناب شات"، وكان بعضها من كواليس المسلسل "من بعدي الطوفان" حيث يقدم شخصية "درويش" بينما تقدم إلهام الفضالة شخصية "أنيسة"، وكانت إلهام الفضالة قد قامت بنشر أيضا بعض الصور الخاصة بكواليس المسلسل في الأسابيع الماضية وكشفت عن ملامح الصراع الذي سوف يقع بين بطلي العمل إلهام الفضالة وشهاب جوهر، ويتعاون كذلك في بطولة المسلسل كل من شهد سلمان، وفهد باسم، وشوق الهادي، وصمود المؤمن.

الصور من حساب الفنانة إلهام الفضالة على "انستجرام" و"سناب شات"، والاعلامية هالة سرحان على "تويتر".