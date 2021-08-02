أول تعليق لـ سامو زين بعد الحديث عن زواجه للمرة الثالثة

سامو زين النجم السوري علق لأول مرة على الأخبار التي تم تداولها في الساعات الماضية عن زواجه مما جعل العديد من المتابعين يقدمون له التهاني والمباركات بهذه الخطوة.

سامو زين يرد على أخبار ارتباطه للمرة الثالثة

سامو زين نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة علق من خلالها على الأخبار التي تم تداولها في الساعات الماضية حول زواجه، حيث تلقى الفنان السوري العديد من رسائل التهاني من قبل متابعيه وبعض زملائه على هذا الارتباط، سامو زين أكد في رسالته أن الخبر الذي تم تداوله غير صحيح وأنه سعى للرد عليه بشكل سريع خوفا من انتشاره، واوضح أنه فوجئ برسائل التهاني التي وصلت إليه بسبب هذا الخبر الغير حقيقي فكتب سامو زين: "مساء الخير أعتذر أولا عن نشر أمور خاصة بي ولكن انا صحيت الصبح علي مباركات وتهاني بمناسبه جوازي! الي محصلش فحبيت اني أسبق قبل مينتشر الخبر ويبقي حقيقه مش موجودة".

سامو زين: "أعلن أنني لست مرتبطا بأحد"

سامو زين أراد كذلك من خلال الرسالة التي قام بنشرها التأكيد على أنه خلال هذه المرحلة من حياته غير مرتبط، وأن في حال اتخاذه هذه الخطوة سوف يعلن عنها بشكل فوري لجماهيره ومحبيه ولن يقوم بتنفيذ هذه الخطوة بشكل سري بدون علم الجمهور فكتب: "أعلن أني لست مرتبط بأحد تماماً لا من قريب ولا من بعيد وأن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً وفي العلن قدام الناس كلها..ربنا يبارك فيكم".

سامو زين تأتي شائعات زوجه من جديد بعد أسابيع من إعلانه عن انفصاله عن زوجته الثانية المذيعة دينا صالح والدة ابنه محمد، وكان الفنان السوري قد أكد في أكثر من لقاء له أنه يحتفظ بعلاقة صداقة واحترام متبادل بينه وبين زوجته السابقة التي تزوجها في عام 2016.

سامو زين يفاجئ الجمهور بصورة ابنته الشابة

سامو زين قد فاجئ متابعيه في الشهور الماضية عندما وجه رسالة حب لابنته الكبرى أليكس البالغة من العمر 20 عاما بمناسبة عيد ميلادها ونشر النجم السوري صورة لها عبر حسابه على "فيس بوك" وقد خطفت الصورة أنظار متابعيه، حيث أن بعضهم تعجب من أن للفنان الشهير، ابنة شابة في هذا العمر من زيجة سابقة وقال سامو زين في تعليقه على الصورة: "اليوم هو يوم خاص لأنه اليوم الذي أتيت فيه إلى هذه الحياة وكنت أحملك بين ذراعي، لم أشعر أبدًا بهذه السعادة من قبل في حياتي".

وأضاف سامو زين: "لم أصدق أنني أنعمت بملاك، ابنة جميلة سترفع من حياتي.. كان عمري 20 عامًا فقط وهو أصغر منك الآن ولدي طفلة رقيقة مليئة بالطاقة والعاطفة والأحلام.. هذا هو سبب تسميتي لكِ بـ(أليكس) هل تعلمين ما معنى أليكس؟ هذا يعني بالنسبة لي مشاركة الحب مهما كانت الظروف"، حيث رزق بها من زوجته الأولى.

سامو زين قد أحيا خلال الفترة الماضية العديد من الحفلات والمناسبات الخاصة في مصر، كما طرح أكثر من أغنية جديدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الصورة من حساب الفنان سامو زين على "انستجرام" و"فيس بوك"