رسالة مؤثرة من أحلام لابنتي شريهان والأخيرة ترد بهذه الطريقة

شريهان وجهت رسالة للفنانة أحلام بعد أن علقت الأخيرة على الصور التي جمعت كل من النجمة المصرية مع ابنتيها "لولوة" و"تالية القرآن"

أحلام توجه رسالة لشريهان بعد احتفالها بعيد ميلاد ابنتها الصغرى

أحلام نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" الصورة التي جمعت الفنانة شريهان بابنتها الصغرى "تالية القرآن" والتي نشرتها الأخيرة احتفالا بعيد ميلادها، كما كشفت أيضا عن رحلة انجاب ابنتها رغم مرضها وتأكيد الأطباء لها استحالة قدرتها على الانجاب، وأنها تعتبر ميلاد ابنتها الصغرى هدية من الله.

أحلام علقت على ما نشرته شريهان وتمنت من الله أن يحفظ لها كل من ابنتيها لولوة وتالية القرآن فكتبت أحلام تعليقا على الصورة التي نشرتها شريهان : " ما شاء ربي يطرح لك فيها الخير والبركة وتشوفين فيها وفي لولوة اللي يسر قلبك وقلب أبوهم، ويحميهم من الشيطان ويبعهد عنهم الحرام ويجعلهم قرة عينك وتذوقين برهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله".

شريهان ترد على رسالة الفنانة أحلام

شريهان نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" ردا وجهته للفنانة أحلام عبرت فيه عن امتنانها وشكرها للرسالة التي قدمتها الأخيرة لها، كما وصفت النجمة الإماراتية بـ"بأطهر وأنقى قلب"، وتمنت لها ولأسرتها دوام الخير في حياتهم فكتبت شريهان: "ربي يحميك ويبارك لي فيك ويبارك لك يا أجمل وأنقى وأطهر قلب إنسان في أولادك وكل أسرتك الجميلة الكريمة..شكرا لك".

شريهان خلال الفترة الماضية قد تلقت العديد من رسائل التهنئة بعد عرض مسرحية "كوكو شانيل" التي تعتبر أولى أعمالها بعد فترة غياب طويلة عن الفن، حيث عرضت المسرحية في عيد الأضحى الماضي على منصة "شاهد".

حماقي يهنئ شريهان على نجاح مسرحية "كوكو شانيل"

محمد حماقي كان من بين النجوم الذين قدموا التهاني للفنانة شريهان وعبر لها عن سعادته بعودتها من جديد، كما ردت شريهان على رسالة حماقي وأكدت بأنها تتابع أعماله وفخورة به، وأعربت عن امتنانها لمشاعره الدافئة نحوها فكتبت له في رسالتها : "حماقي .. أتابعك من أول يوم في مشوارك الفني وإلى يومنا هذا وعلى جميع المستويات، فخورة بك.. هذا أولا"، وأضافت شيريهان : "وثانيا رسالتك ومشاعرك وكلماتك بكل مافيها مثلما شعرت وفكرت وكتبت وأكثر منه وصلت لقلبي ونفسي بكل ومنتهي الصدق والاحترام".

الصور مأخوذة من حساب الفنانة شريهان وأحلام على "انستجرام".