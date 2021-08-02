رسالة دعم من الفنان جورج وسوف لـ ناصيف زيتون: "أنا بجانبك دائما"

جورج وسوف أحيا حفلا غنائيا جديدا في سوريا مع الفنان ناصيف زيتون الذي وجه رسالة للنجم السوري الكبير كما حرص الأخير على الرد وتوجيه رسالة دعم ومساندة للفنان السوري الشاب.

ناصيف زيتون يعلق على صورته مع جورج وسوف

ناصيف زيتون نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة من الحفل الذي جمعه بالنجم جورج وسوف في سوريا خلال الأيام الماضية، وظهر في الصورة ناصيف زيتون وهو يضع رأسه على كتف الفنان السوري الكبير، حيث عبر عن سعادته بهذه الصورة التي جمعته بجورج وسوف وأنها كانت مجرد حلم بالنسبة له في الماضي لكنه تحقق في النهاية بالظهور بجواره ومستندا عليه، فكتب ناصيف زيتون تعليقا قال فيه: "بس ترتكي على الجبل هيك بكون المشهد، و اخيراً طلعلي صورة مع المعلم الكبير متل ما بحلم".

جورج وسوف يوجه رسالة دعم لناصيف زيتون

جورج وسوف علق على الصورة ورسالة ناصيف زيتون بشكل أبوي وداعم للفنان السوري الشاب، حيث أكد جورج أنه سوف يستمر في مساندة ودعم ناصيف زيتون وسوف يقف دائما بجواره، كما أكد على أمنيته بأن يحقق ناصيف زيتون النجاح المنشود في رحلته مع الفنان لكونه أحد النجوم الذين يستحقون هذا النجاح فكتب في تعليقه : "فيك تحط راسك على كتف دايماً جنبك وعلى قلب بيتمنالك النجاح الدائم لأنو بتستاهلو".

ناصيف زيتون تفاعل بشكل واضح مع رسالة جورج وسوف التي أكد أنه من الصعب أن يتحدث بعد هذه الرسالة من النجم الكبير كما تمنى له دوام الصحة والعافية فكتب: "يا الله … ما عندي شي احكي يا كبير غير الله يطول بعمرك ويخليك بصحتك و تضل منور دايماً".

نشاط متواصل للفنان جورج في صيف 2021

جورج وسوف يعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني فقبل حفله بسوريا قام بإحياء حفل غنائي كبير في الأيام الماضية بجدة بالمملكة العربية السعودية حيث استقبله الجمهور هناك بشكل حافل ونادى الجمهور باسمه، ووجه الفنان السوري التحية للجمهور وشكره على هذا الاستقبال، وأكد مدى شوقه لهذا اللقاء الأول الذي يجمعه بهم، وأكد كذلك في كلمة قصيرة أثناء الحفل أمنيته أن تتكرر حفلاته في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة وأن يلتقي من جديد بالجمهور، كما وجه لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك فقال جورج وسوف: "شكرا على تواجدي هنا، وإن شاء الله تتكرر دائما، وعساكم من عواده".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنان ناصيف زيتون وجورج وسوف على "انستجرام".