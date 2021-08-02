سامو زين يوضح حقيقة زواجه

علق الفنان سامو زين علي حقيقة زواجه بعد انتشار أخبار تفيد بزواجه . ونشر سامو زين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماع انستجرام :" مساء الخير أعتذر أولا عن نشر أمور خاصة بي ولكن انا صحيت الصبح على مباركات وتهاني بمناسبة جوازي !!! اللي محصلش فحبيت اني أسبق قبل مينتشر الخبر ويبقي حقيقة مش موجودة وأعلن أني لست مرتبطا بأحد تماماً لا من قريب ولا من بعيد وإن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً وفي العلن قدام الناس كلها . ربنا يبارك فيكم ❤️????

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