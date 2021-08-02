شاهد.. أمير كرارة يشعل الإنستجرام بـ لياقته في أحدث ظهور من الجيم

شارك النجم،أمير كرارة، جمهوره بأحدث ظهور له من الصالة الرياضية،ونشر صورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر أمير كرارة بلياقة ورشاقة ملحوظة،كما لاقت صورة أمير كرارة تفاعل واسع من جمهوره ونجوم الفن،وجاءت أبرز التعليقات كالأتي:

الفورمة الحلوة من القلب الابيض

دة شغل عالي اوي عاش ماشء الله

باشا مصر

يذكر أن أمير كرارة روج للجزء الثاني من فيلم كازابلانكا، بنشر مقطع من الفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب أمير كرارة من خلال المشهد معلقا: "تفتكروا مين أبطال الجزء التاني".