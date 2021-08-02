شاهد.. منة فضالي تتألق بظهور لافت من صالة التجميل

شاركت الفنانة، منة فضالي، جمهورها أحدث إطلالتها الصيفية، ونشرت مجموعة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وظهرت فضالي في القاهرة، وتألقت بإطلالة شبابية كاجوال من صالة التجميل وغيرت لون شعرها ليكون رماديا.

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