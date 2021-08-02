مي شاهين معلمة شعبية في ”المماليك”

انتهت الفنانة الشابة مي شاهين من تصوير دورها في مسلسل "المماليك"، الذي يقوم ببطولته كل من الفنانين، رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ومحمد لطفي، وفيدرا، ورامي غيط، ودوللي شاهين، ورامي وحيد، وآخرين.

العمل من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، وهو العمل الذي تتكون حلقاته من 60 حلقة، ومن المقرر بدء إذاعته خلال شهر نوفمبر المقبل على إحدى القنوات الفضائية.

وتجسد مي شاهين في "المماليك" شخصية معلمة شعبية تدعى "صباح"، وتمتلك قهوة شعبية داخل إحدى الحارات.

وفي بيان صحفي أكدت مي شاهين أن ترشيحها للدور جاء من قبل مؤلف العمل هشام هلال، ومخرجه حازم فودة، وذلك بعدما قامت بعمل أوديشن خاص بدورها ونال إعجابهم، وقامت مي بتصوير جميع مشاهد دورها داخل استديو العادلية بمنطقة شبرامنت.

يذكر أن الفنانة مي شاهين شاركت في المارثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "موسى"، الذي نافس به الفنان محمد رمضان في السباق، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وكانت تجسد شخصية راقصة تدعى "زبدية" وتعمل داخل شارع عماد الدين.

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