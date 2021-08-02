برومو مسلسل الديب لـ ياسر جلال يقترب من 200 الف مشاهدة

تمكن برومو مسلسل الديب ، من بطولة الفنان ياسر جلال من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع يويتوب ، حيث حقق ما يقرب من 200 الف مشاهدة بعد طرحه بأ 24 ساعة فقط .

ظهر ياسر جلال في برومو الديب بشكل جديد، وتخلى عن لحيته التي اعتاد الظهور بها في أعماله منذ مسلسل ظل الرئيس عام 2017، ويعد دوره مفاجأة للجمهور.

واتضح أن مسلسل الديب ، هو عن تحول ياسر جلال إلى ذئب حقيقي كما ظهر في البرومو الدعائي، حيث جلس مقيدا على كرسي وظهرت عليه التحولات من جسد إنسان إلى ذئب ضخم كثيف الشعر.

وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ظهور ياسر جلال على صورة الذئب التي برزت من قبل في أحد أفلام السينما المصرية، في الوقت الذي ينافس فيه صناع السينما والتلفزيون حول العالم على تقديم هذه الشخصيات بتقنيات وصور حديثة.

وقال ياسر جلال، ، إنه بصدد تقديم عمل يذاع على منصة إلكترونية، ويخرجه أحمد نادر جلال ، ومن تأليف الكاتب عمر عبد الحليم، الذي استأنف تصويره بعد انتهاء مسلسله الرمضاني ضل راجل.

يذاع مسلسل الديب من بطولة ياسر جلال على منصة watch it وهو مكون من 8 حلقات، وتدور أحداثه في إطار بوليسي، حيث يتعرض البطل للكثير من المواقف بسبب علاقاته المتشعبة والقضايا التي يتصدى لها بحسب ما أعلنته شركة سينرجي.

ولم تعلن سينرجي حتى الآن ، عن فريق الممثلين المشارك في العمل إلى جانب ياسر جلال، الذي ظهر بمفرده في البرومو الدعائي الأول للمسلسل المقرر طرحه قريبا.

وحرص الفنان رامز جلال، على دعم شقيقه ياسر جلال، وشارك البرومو الدعائي لمسلسل الديب، عبر خاصية الاستوري على حسابه بتطبيق انستجرام وهنأه فيها على عمله المنتظر.

وقال رامز جلال، موجها حديثه لشقيقه:" ألف ألف مبروك يا غالي ويارب دايما في نجاح وتألق اللهم أمين يارب".