صور باسل خياط يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده: "كم أنا صغير من بعد فراقك"

باسل خياط أحيا الذكرى الأولى لوفاة والده بطريقة مؤثرة على حسابه بانستقرام، ونشر صورة لوالده الراحل ورثاه بكلمات مبكية والتي لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور وزملائه الفنانين.

باسل خياط يرثي والده بكلمات مبكية

ونشر الفنان باسل خياط صورة له مع والده على حسابه بانستقرام، أحياء للذكرى الأولى لوفاته، وتذكر والده بكلمات مبكية ومؤثرة، ووجه إلى والده رسالة في تعليقه على الصورة وقال:" رحمك الله يا أبي وأسكنك فسيح جناته …كم أنا صغير من بعد فراقك.. الدعاء لو سمحتم ..رحم الله أمواتكم هم السابقون ونحن اللاحقون والحمدلله على كل شي..سنة على رحيل والدي سمير خالد الخياط ..ادعو له رحمكم الله".

باسل خياط يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده

وتفاعل مع تدوينة باسل خياط في الذكرى الأولى لوفاة والده عدد كبير من الجمهور وزملائه الفنانين، والذين تأثروا بكلماته المبكية لوالده، وتأثره الواضح في تعليقه، وواسته الفنانة كندة علوش وقالت:" الله يرحمه ما كان في اطيب منو"، وكتبت فيفي عبده في تعليقها:" ‏الله يرحمه في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب"، وواساه الفنان مكسيم خليل وقال:" الله يرحمه و يسكنه الجنة .. و يحميك انت واحبابك"، وتلقى عدة تعليقات من الفنانين ومنهم سلمى أبو ضيف وصفاء سلطان ولجين عمران وغيرهم.

النجوم يواسون باسل خياط في ذكرى وفاة والده

وتذكر الفنان باسل خياط والده الراحل في أكثر من مناسبة هذا العام بعد وفاته، وعبر عن افتقاده الكبير له، ونشر الشهر الماضي صورة لوالده وعلق عليها قائلاً:" بابا يدي الصغيرة في يدك رحلة لم تنتهي …حتى هذه اللحظة"، ونشر صورة له مع والده في عيد الأب ووجه له كلمات مؤثرة أيضاً وقال:" هيك أبو باسل بيحب متل هالصورة اشتقتلك بابا.. الفاتحة والدعاء لروحك الطيبة".

وكان باسل خياط قد أعلن وفاة والده في الأول من أغسطس العام الماضي، ونعاه وقتها برسالة مؤثرة قال بها:" أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل، وداعاً للرجل الأول في حياتي، وداعاً لحنانك الأبدي، وداعاً سمير خالد الخياط، أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".