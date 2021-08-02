إليسا تسترجع ذكريات ألبومها "صاحبة رأي" بعد عام من طرحه:"من أجمل أعمالي وأقربها لقلبي"

إليسا احتفلت مع جمهورها على مواقع التواصل اليوم بمرور عام على طرح ألبومها "صاحبة رأي"، واستعادت إليسا ذكرياتها مع الألبوم ووجهت رسالة للجمهور، والذين تفاعلوا معها ونشروا أغانيهم المفضلة من الألبوم.

إليسا تحتفل بمرور عام على ألبومها "صاحبة رأي"

ودشنت الفنانة إليسا هاشتاق بعنوان "ذكرى صاحبة رأي" على حساباتها بمواقع التواصل، وذلك للاحتفال بمرور عام على طرح ألبومها الأخير "صاحبة رأي"، وتفاعل جمهورها مع الهاشتاق ونشروا ذكرياتهم مع الألبوم وأغانيهم المفضلة به، ونشرت إليسا صورة بوستر الألبوم على حسابها بانستقرام، واستعادت ذكرياتها مع الألبوم ووجهت رسالة للجمهور.

إليسا عن ألبوم "صاحبة رأي": رح يضل موجود بالأرشيف

ونشرت الفنانة إليسا تغريدة على حسابها بتويتر عن ألبومها "صاحبة رأي" والذي طرحته قبل أيام من انفجار مرفأ بيروت، وهو ما أثر على الدعاية له وعلى احتفالها به، وقالت:" من سنة متل اليوم كنا عم نحتفل بصدور ألبوم صاحبة رأي، ما كنا عارفين بالمجزرة اللي رح تصير بعد كم يوم، وما نعود قادرين نحتفل ونسمع موسيقى بس أكيد بيبقى من أجمل أعمالي وأقربها لقلبي وقلبكن. بحبكن".

وعلقت إليسا على تأثر ألبومها "صاحبة رأي" بسبب انفجار مرفأ بيروت وغياب الدعاية له، وقالت إنه سيظل من أجمل أعمالها رغم كل شيء، وتابعت في تغريداتها:" حتى لو ألبوم صاحبة رأي ما أخد حقو بسبب الظروف رح يضل موجود بالأرشيف ورح تبقى الموسيقى الشي الحلو اللي بيجمعنا واللغة الوحيدة اللي منحكيا كلنا".

أعمال إليسا الفنية الجديدة

وكانت إليسا قد شوقت الجمهور لأعمالها الجديدة في الفترة المقبلة خلال تفاعلها مع تغريدات وأسئلة جمهورها حول جديدها الفني، وأكدت إليسا إنها بدأت منذ فترة في الإستماع إلى الأغاني الجديدة لألبومها المقبل، من إنتاجها الخاص، وذلك بعد انتهاء تعاقدها مع شركة "روتانا"، ونفت إصدار أي كليبات جديدة من ألبومها الأخير "صاحبة رأي"، وقالت إنها اكتفت بكليب "هنغني كمان وكمان"، وقالت أن الألبوم صدر في فترة صعبة لكنها ستقوم بالتركيز على مشاريعها الجديدة في الفترة الحالية.