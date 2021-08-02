عبد المجيد عبد الله يكشف الموعد النهائي لطرح ألبومه "عالم موازي" ويشوق الجمهور بمقاطع للأغاني

عبد المجيد عبد الله بدأ العد التنازلي لطرح ألبومه الجديد "عالم موازي"، والذي يعود به للمنافسة بعد غياب، وشوق الجمهور للألبوم بطرح مقاطع من الأغاني وكذلك كشف عن الموعد النهائي لطرحه بعد عدة تأجيلات في الفترة الأخيرة.

عبد المجيد عبد الله يكشف الموعد النهائي لألبومه الجديد

وكشفت شركة "روتانا" المنتجة لألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله الجديد عن الموعد النهائي لطرح الألبوم، ونشرت مقطع تشويقي للألبوم على موسيقى أغنية "لا تعاتب" من الألبوم، وكشفت عن طرحه في 5 أغسطس الجاري، وقالت الشركة في تغريدة لها على تويتر:" ترقبوا الألبوم المنتظر عالم موازي للفنان الكبير عبد المجيد عبد الله.. إشراف موسيقي عصام الشرايطي - ياسر بوعلي.. 5/8/2021".

عبد المجيد عبد الله يشوق الجمهور بمقاطع من أغاني ألبومه

وشوق الفنان عبد المجيد عبد الله الجمهور للألبوم الجديد والمنتظر "عالم موازي"، ونشر عدة تغريدات بكلمات من أغاني الألبوم على حسابه بتويتر، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لموسيقى وأغاني الألبوم، ومنها أغنية "إبك عني" و"مشكور" و"لا زعلت" وغيرها، وتفاعل الجمهور مع مقاطع الأغاني والتي نشر معها عبد المجيد عبد الله لقطات من كواليس العمل بالألبوم، والذي يعود به للساحة بعد غياب طويل.

تفاصيل ألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد

وكان الفنان عبد المجيد عبد الله قد كشف تفاصيل الألبوم المكون من 21 أغنية مختلفة وذكر أساميها وفريق عمل كل أغنية في تغريدة له، والأغاني التي سوف يقدمها النجم السعودي الكبير في الألبوم دوت الخليج: "عالم موازي، سامح الله، يابن الاوادم، لا تعاتب، أول حكايتنا، مشكور، غصون الشجر، إبك عني، ملل حبك، تهددني، مع السلامة، حالي، أنت فاهم، يوم مر اسمي، اعتذرلك، لا زعلت، من متى، يا صبر، مثل ما كان، لمحته، ابكتبله".

ويتعاون عبد المجيد عبد الله مع مجموعة كبيرة من الكتاب ومن بينهم فهد المساعد وتركي وحسن عبد العزيز وأحمد الصانع وسعود البابطين وغيرهم، كما يتعاون مع عدد من أشهر الملحنين منهم طارق محمد وياسر بو علي ومبهم وغيرهم، ويأتي الألبوم بعد عدة تأجيلات وبعد انتظار طويل من الجمهور لألبوم عبد المجيد عبد الله الجديد، حيث كان آخر ألبوماته بعنوان "إسمعني" عام 2014 مع شركة روتانا، واكتفى بعده بطرح الأغاني المنفردة.