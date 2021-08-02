فيديو البرومو الرسمي لفيلم "موسى".. أكشن وخيال علمي وظهور خاطف لأمير كرارة

فيلم "موسى" أحد أكثر الأفلام المنتظرة في موسم الصيف الحالي، بسبب قصة وأجواء العمل الجديدة والتي تدور حول "روبوت"، وطرحت اليوم الشركة المنتجة للفيلم البرومو الرسمي له قبل أيام من انطلاق عرضه.

البرومو الرسمي لفيلم كريم محمود عبد العزيز "موسى"

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "موسى" اليوم البرومو الرسمي له على يوتيوب ومواقع التواصل، ونشر بطل العمل كريم محمود عبد العزيز برومو الفيلم على حسابه بانستقرام، وشوق الجمهور للفيلم وكشف عن موعد عرضه وقال:" فيلم موسى ١١ أغسطس فى كل السينمات.. أقوى من الحديد"، ونشر بوستر الفيلم قبل طرح الفيلم وعلق:" ٢٤ ساعة لبدء العد التنازلي لدخول عالم موسى وانتهاء العالم القديم انتظرونا غدا، مع الإعلان النهائى لفيلم موسى وسيضم اول ثلاث شخصيات من عالم "المستضعفون".

فيلم "موسى" يشوق الجمهور بأحداثه الخيالي

ولاقى برومو فيلم "موسى" تفاعل كبير من الجمهور بعد طرحه، بسبب التجربة الجديدة في السينما المصرية بتقديم قصة "روبوت" لأول مرة، وتفاعل أيضاً الجمهور مع مشاهد الأكشن والخيال العلمي والخدع البصرية في الفيلم، بالإضافة إلى ظهور قائمة طويلة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أمير كرارة وأحمد حاتم ومحمد لطفي وصبري فواز وأحمد مالك وأحمد العوضي وغيرهم، وينافس الفيلم في موسم الصيف وتحدد يوم 11 أغسطس لطرحه في السينما.

تفاصيل فيلم "موسى"

وتدور قصة فيلم "موسى" حول شاب يعاني من ظروف أسرية ومن الوحدة والانطواء، ويستغل اهتمامه بالتكتولوجيا في عمل "روبوت" ضخم ويطلق عليه إسم "موسى" على إسم شقيقه الراحل، ويصبح صديقه قبل أن تتطور الأحداث بعد أن يقرر استخدام الروبوت في عدة أمور وأحداث حول العالم، ويعتبر الفيلم بداية سلسلة جديدة من أفلام خيال علمي بعنوان "المستضعفون" والتي أعلن عنها المخرج بيتر ميمي مؤخراً.

ويشارك في بطولة فيلم "موسى" بجانب كريم محمود عبد العزيز عدد من النجوم وعلى رأسهم إياد نصار وصلاح عبد الله وسارة الشامي ومحمد جمعة وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويعتبر من أكثر الأعمال السينمائية المنتظر عرضها هذا العام.