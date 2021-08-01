رامي صبري يطرح أغنيته مع شقيقه الراحل "حالة اكتئاب": "كان عايز يغني من غير مساعدتي"

رامي صبري طرح اليوم أغنيته الجديدة "حالة اكتئاب" والتي شارك بها شقيقه الراحل كريم صبري، وطرحها رامي صبري بعد وفاته، ووجه رسالة إليه وكذلك إلى الجمهور وكشف عن محاولات شقيقه لاحتراف الغناء قبل وفاته.

رامي صبري يطرح دويتو "حالة اكتئاب" مع شقيقه الراحل

وطرح الفنان رامي صبري اليوم فيديو أغنيته "حالة اكتئاب" والتي يشارك بها الغناء مع شقيقه الراحل كريم صبري، وأهدى الأغنية إلى روحه، وكشف عن عدم تقاضي كل العاملين في الأغنية على أجورهم مساهمة منهم وإهداء لروح كريم صبري، وكشف رامي صبري في تعليقه على الأغنية على محاولات شقيقه الراحل في احتراف الغناء ولكنه كان يرفض مساعدته او الغناء معه وكان يريد تحقيق ذلك بمفرده.

رامي صبري يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه الراحل

ووجه رامي صبري رسالة مؤثرة تعليقاً على فيديو أغنية "حالة اكتئاب"، وقال في تدوينته على حسابه بفيسبوك:" هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها".

وتابع رامي صبري في تدوينته: "بس كنت دايما بسيبه براحته.. لحد لما توفى في صدمة ليا وللجميع.. كنت غالي عليا اوي ياحبيبي.. في الجنة إن شاء الله.. ربنا يرحمك ويصبرنا انا ووالدتك ووالدك واخواتنا علي غيابك وعدم وجودك معانا في البيت.. ياريت كل اللي يشوف الفيديو يدعيله".

رامي صبري ينهي حالة الحداد ويعود لأعماله الفنية

وكان رامي صبري قد عاد مؤخراً لمواصلة أعماله وحفلاته بعدما اعتذر في الفترة الأخيرة عن إحياء الحفلات بسبب حالة الحداد التي يعيشها بسبب وفاة شقيقه، ولفت إلى أنه سوف يعود للجمهور في بداية شهر أغسطس المقبل، إلا أنه تجاوز أحزانه وأحيا منذ أيام حفل زفاف لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي، والذي أقيم حضور عدد كبير من أصدقائه.