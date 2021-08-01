فيديو طريف لهبة الدري مع زوجها بسبب ظهور الشيب في شعرها.. "الشيب وقار"

هبة الدري الفنانة المصرية المقيمة في الكويت أثارت جدلا واسعا بعد ظهورها ببعض علامات الشيب في الشعر، كما قامت بطرح سؤالا على زوجها نواف العلي لتستطلع رأيه في هذه العلامات التي بدأت تظهر عليها.

هبة الدري تكشف عن علامات الشيب في شعرها

هبة الدري نشرت عبر حسابها على "سناب شات" فيديو قصير تظهر فيها ببعض علامات الشيب في الشعر، كما علقت على ظهور هذه العلامات حيث أكدت أن الشيب من مظاهر الوقار، كما طرحت هذا السؤال على زوجها الفنان نواف العلي الذي وافقها الرأي وأكد على ذلك.

فقالت هبة الدري في الفيديو: "يقولون الشيب وقار صح يا نواف"، وقد أثار الفيديو ردود فعل واسعة من قبل الجمهور حيث رأى بعضهم أن علامات الشيب طبيعية لدى أي إنسان، وأن فكرة انتقاد أي فنان بسبب ظهور علامات الشيب عليه ليست بالأمر المنطقى.

هبة الدري تتحدث عن عمرها الحقيقي

هبة الدري علقت أيضا على الفيديو بشكل طريف عبر حسابها على "سناب شات" فكتبت: "أصلا عادي الشيب اللي عندي لونه سيلفر"، وأشاد قطاع واسع بالجمهور بالعلاقة التي تجمع كل من الفنانة هبة الدري ونواف العلي بعد انتهاء أزمة خلافهما الأخيرة والتي تسببت في انفصالهما لكن سرعان ما عاد الزوجين مرة أخرى وكشفا على انتهاء الأزمة.

هبة الدري قد تداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لها في الأسابيع الماضية وهي تتحدث عن عمرها واستكمالها لعامها الـ39 في يوليو الماضي، كما تحدثت عن إمكانية إنجابها طفلة وأكدت أن الأمر يحتاج إلى التفكير بهدوء وتأن، وأنها عادة ما تمنح نفسها 4 أعوام بين كل طفل وآخر، كي تستطيع تربيته بشكل جيد.

آخر أعمال الفنانة هبة الدري

هبة الدري شاركت في عيد الأضحى الماضي بمسرحية "شبح الأوبرا" النسخة الكويتية والتي حققت نجاحا كبيرا مما جعل صناع العمل يستمرون في عروضها لأيام بعد العيد، وقد شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من نجوم المسرح الكويتي من بينهم الفنان والمخرج محمد الحملي، أحمد إيراج، حمد العماني، شيماء سليمان، سعود بوعبيد، سعادة سليمان، وعصام الكاظمي، ومن تأليف وإخراج محمد الحملي، وكانت النسخة الأولى من المسرحية من بطولة الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام.

يذكر أن الفنانة هبة الدري كان آخر أعمالها الدرامية هو مسلسل "مارغريت" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وتعاونت فيه هبة الدري مع الفنانة الكبيرة حياة الفهد.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة هبة الدري على "انستجرام".