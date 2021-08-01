بيل جيتس يساند خطيب ابنته المصري نايل نصار قبيل منافسته في أولمبياد طوكيو 2020

نايل نصار الفارس المصري وأحد المشاركين في بطولة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 نال دعم كبير من الملياردير الأمريكي بيل جيتس والد خطيبته جنيفر جيتس.

بيل جيتس يساند خطيب ابنته نايل نصار

بيل جيتش نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة للفارس المصري نايل نصار خطيب ابنته جنيفر جيتس، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات الفروسية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، الصور التي نشرها الملياردير الأمريكي ظهر فيها نايل نصار في إحدى المنافسات وهو على حصانه، وأكد بيل جيتس أنه سوف يساند خطيب ابنته في هذه المنافسات بشكل أكثر من أي رياضي يحظى بدعمه في هذه المسابقات فكتب بيل جيتس: "أنا أؤيد الكثير من الرياضيين في طوكيو الآن، لكن ليس أكثر من صهري الذي سينافس قريبًا..نايل نصار حظا سعيدا يا نايل!".

موعد انطلاق منافسات نايل نصار في أولمبياد طوكيو

نايل نصار الفارس المصري سوف يبدأ منافسات الفردية للفروسية يوم 3 أغسطس ممثلا لمصر، كما سوف يستكمل باقي المنافسات الخاصة بالمنتخبات يوم 5 أغسطس، وقد حظت الصورة التي نشرها الملياردير الأمريكي بإعجاب واسع من قبل متابعيه، كما تصدر اسم نايل نصار محركات البحث وبات من أكثر الأسماء التي يرغب الجمهور العربي التعرف عليها بشكل أكبر.

تفاصيل ارتباط نايل نصار وجنيفر جيتس

ارتباط نايل نصار وجنيفر جيتس قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في العام الماضي، و أثار مفاجأة كبيرة و الكثير من الاهتمام بعد أن أعلنت ابنة المليادرير الأميركي قبولها عرض صديقها المصري، وقد عرض نايل نصار، و هو فارس مصري، الزواج على جينيفر بيل غيتس بعد قصة حب طويلة بدأت في مطلع يناير 2017. وأعلن الثنائي خبر ارتباطهما عبر حسابيهما على "انستجرام" في شهر فبراير 2020، وكشفت جينيفر كاثرين غيتس عن النبأ من خلال نشر صورة تجمعها بخطيبها وهي مرتدية خاتما ماسيا ضخما كبيرا وسط منظر الثلج حيث كانا في رحلة تزلج.

وعلقت على الصورة التي نشرتها فكتبت: "نايل نصار أنت شخص فريد من نوعه، لقد جعلتني اغرم بك، وأنت تفاجئني في احدى افضل الأماكن التي تعني لي الكثير وفي غمرة واحدة من الهوايات الكثيرة التي نتقاسم شغفها سويا. انني اتطلع بشوق لقضاء بقية حياتنا سوية في التعلم والضحك و الحب. نعم مليون مرة ..آه كم انا سعيدة"، كما نشر نايل نصار صورة تجمعه بخطيبته وعلق عليه قائلا: "لقد قالت نعم!"، أشعر في هذه اللحظة بأنني أكثر الرجال حظا في العالم و اسعدهم.. جين، أنت كل ما يمكننني أن أحلم به.. بل و أكثر من ذلك بكثير. لا أستطيع الانتظار حتى كبر سويا على مدى هذه الرحلة التي تسمى الحياة،".

يذكر أن جنيفر دوت الخليج الابنة الكبرى لبيل غيتس وزوجته ميليندا، وحصلت على شهادة في علم الأحياء من جامعة ستانفورد، وهي حاليا تواصل دراساتها العليا في الصيدلة وعلم الأدوية، أما نايل نصار فهو فارس مصري مشهور في القفز على الحواجز حاصل على العديد من الجوائز خلال مسابقات للفروسية، وقد نشأ في الكويت ودرس أيضاً في جامعة ستانفورد وحصل على شهادة في الإدارة والاقتصاد.

الصور مأخوذة من حساب كل من بيل جيتس، ونايل نصار على "انستجرام".