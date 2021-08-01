مشاهدة الموسم الخامس مسلسل La casa de papel مترجم كامل ايجي بيست...

سيشهد الموسم الخامس انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا، على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات، وسيكون الأخير.

ويحظى مسلسل «لا كاسا دي بابيل»، بشعبية جارفة حول العالم ويتابعه الملايين في كافة أنحاء العالم، ويعتبر من أنجح المسلسلات التي حققت شهرة عالمية خلال النصف عقد الأخير.

نشرت الصفحات الرسمية لمنصة Netflix فيديو تشويقي مقصوص من الجزء الرابع الذي تم عرضه في أبريل 2020 على المنصة، ويبين الفيديو تعرض البروفيسور لموقع خطير وهو هجوم مفاجئ من المحققة المقالة حديثاً من الشرطة المسؤولة عن محاصرة القوة المقتحمة والمسيطرة على البنك الدولي الإسباني، وذلك بعد نجاحه في إدارة وتخطيط عملية الهروب من البنك وسط التشديد الأمني من الشرطة خارج البنك، في حين يحتمي أعضاء فرقة البروفيسور بالأسرى المحجوزين في قبضاتهم داخل دار السك المالي الإسباني.

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