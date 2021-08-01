إيمي طلعت زكريا تنشر صورة لوالدها بصحبة سمير غانم

نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا صورة عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" لوالدها الفنان طلعت زكريا بصحبة الفنان سمير غانم. وعلقت إيمى طلعت زكريا على صورة والدها والفنان سمير غانم، وقالت: "انتهى زمن الكوميديا".

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