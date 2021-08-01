شاهد.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة جديدة من عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ريهام ايمن علي حمام سباحة خلال قضاء اجازتها الصيفية فى احدى المدن الساحلية بإطلالة مميزة، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

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