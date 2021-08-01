يبدأ اليوم الأحد عرض أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل الكوميديا “الحرامي” من بطولة بيومي فؤاد ورانيا يوسف، على أحد المنصات الرقمية بعد نجاح كبير حققه الجزء الأول العام الماضي.
أحداث العمل تعد استكمالا للجزء الثاني الذي دارت قصته حول شاب غير محترف خطط لسرقة أسرته ليجد نفسه في موقف عصيب بعد عودة عائلة بشكل غير متوقع للمنزل، حيث يصبح عليه التخفي داخل المنزل دون ملاحظة العائلة لوجوده في سبيل الهرب، ذلك خلال فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.
ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الجزء الأول أبرزهم: بيومي فؤاد، رانيا يوسف، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، أحمد فتحي. ومن تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركاتـ وإخراج أحمد الجندي.
يشار إلى أن الفنان بيومي فؤاد شارك مؤخراً في بطولة فيلم “أحمد نوتردام” لرامز جلال، خلال موسم أفلام عيد الفطر، وبلغت إيراداته نحو 19 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل ”الحرامي 2” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.