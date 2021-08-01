اليوم.. عرض أولى حلقات مسلسل ”الحرامي 2”

يبدأ اليوم الأحد عرض أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل الكوميديا “الحرامي” من بطولة بيومي فؤاد ورانيا يوسف، على أحد المنصات الرقمية بعد نجاح كبير حققه الجزء الأول العام الماضي.

أحداث العمل تعد استكمالا للجزء الثاني الذي دارت قصته حول شاب غير محترف خطط لسرقة أسرته ليجد نفسه في موقف عصيب بعد عودة عائلة بشكل غير متوقع للمنزل، حيث يصبح عليه التخفي داخل المنزل دون ملاحظة العائلة لوجوده في سبيل الهرب، ذلك خلال فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الجزء الأول أبرزهم: بيومي فؤاد، رانيا يوسف، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، أحمد فتحي. ومن تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركاتـ وإخراج أحمد الجندي.

يشار إلى أن الفنان بيومي فؤاد شارك مؤخراً في بطولة فيلم “أحمد نوتردام” لرامز جلال، خلال موسم أفلام عيد الفطر، وبلغت إيراداته نحو 19 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري.