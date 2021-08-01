الخميس المقبل.. أم كلثوم تعود لساقية الصاوي

يحيي مسرح العرائس بساقية الصاوي بالزمالك حفلين غنائيين لأم كلثوم يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السادسة والثامنة مساءً.
ويقدم خلال الحفل أغنيتين هما: “دارت الأيام” والتي غنتها الست لأول مرة عام 1970، من كلمات مأمون الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب، أما الأغنية الثانية هي “أنت عمري” كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهاب.
أكمل مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" عشرة أعوام منذ افتتاحه عام 2007، قدمت خلاله لجمهورها من الشباب والكبار أجمل أغانيها على مر مشوارها الملىء بالإبداع والتفرد والصوت الفريد من نوعه. ويؤكد المهندس محمد الصاوي أن المشروع كان حلمه منذ الصغر أن يرى الناس أم كلثوم تعود من جديد على المسرح وأن يستمتع الشباب والصغار ويعيشوا في نفس الأجواء التى عاش فيها آباؤهم وأجدادهم في حضرة الست أم كلثوم.
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