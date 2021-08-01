ياسر جلال يلفت النظر بشكل مختلف وغريب من خلال برومو لمسلسل ”الديب”

أثار النجم ياسر جلال الجدل ولفت النظر خلال الساعات الماضية، بعد تخليه عن لحيته التي اعتاد أن يطل بها على جمهوره من خلال أعماله الدرامية والتي حققت نجاحا كبيرا، وظهوره بشكل مختلف وغريب من خلال برومو لمسلسل يحمل اسم "الديب" والمكون من 8 حلقات، إذ يتحول ياسر جلال خلال البرومو إلى ذئب

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