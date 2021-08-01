أمينة خليل تثير غضب الصحفيين عقب ندوة المركز الكاثوليكي

حالة من الغضب أنتابت بعض الصحفيين تجاه الفنانة أمينة خليل، وذلك خلال ندوة مسلسلها "خلى بالك من زيزي" التى أقامها المركز الكاثوليكي للسينما حاليًا برئاسة الأب بطرس دانيال.

ورفضت أمينة خليل، إلقاء أي تصريحات علي السجادة الحمراء عقب الندوة حيث اتجهت مباشرة إلى سيارتها، ومع إصرار الصحفيين اكتفت بالتسجيل مع بعض الكاميرات داخل سيارتها.

وكانت اختارت اللجنة العُليا بالمركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر، مسلسل " خلي بالك من زيزي".

مسلسل “خلى بالك من زيزى” بطولة الفنان أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاءالطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابةمريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

قصة مسلسل خلى بالك من زيزى

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزى ، قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاه تعانىمنمشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها وذلك خلال 15 حلقةفقط فى سياق درامى مشوق .

وقالت الفنانة أمينة خليل، إن مسلسل خلي بالك من زيزي يعد عملا كوميديا بنكهة درامية،مشيرةإلى أن شخصية "زيزي" في المسلسل تبدو وكأنها مجنونة وعصبية الطباع من الوهلةالأولىلكن سيتحول الأمر وتنفجر مفاجآت بشأن تلك الشخصية الغريبة.

وأضافت أمينة خليل في تصريحات لها، إن شخصية زيزي لديها مبادئ واضحة، لذا نجد أنردودأفعالها تتفق مع ما تشعر به كونها لا تحاول أن تضبط نفسها على الإطلاق، فإذا ماأحستْبالأذى تندفع في الدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت".

أشارت أمينة خليل أن "زيزي" ليست زوجة مفترية، ولا يجوز الحكم عليها من خلال موقفواحدأومن دون معرفة دوافعها، ونصحت المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم علىالشخصية".