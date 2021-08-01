شاهد.. بإطلالة صباحية جذابة هدي المفتي تخطف الأنظار ببساطتها

شاركت الفنانة،هدي المفتي،جمهورها بمجموعة صور صباحية جديدة نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وظهرت مرتدية فستان كاجوال بسيط باللون الأسود وهي تستعد لإطلالتها مع مساعديها.

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