جيرارد باتلر يقاضي شركة إنتاج Olympus Has Fallen

قرر الممثل الإسكتلندي جيرارد باتلر تحريك دعوى قضائية ضد شركة إنتاج فيلمه الشهير Olympus Has Fallen الذي حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه عام 2013 بحسب عدد من مواقع الفن العالمية.

جيرارد باتلر الذي يبلغ من العمر 51 عاما، يطالب شركة إنتاج Olympus Has Fallen بدفع ما لا يقل عن 10 ملايين دولار له كتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب تلاعب الشركة.

واتهم جيرارد باتلر شركة إنتاج Olympus Has Fallen بأنها قللت من قيمة الإيرادات المحلية والأجنبية للفيلم ولم تبلغ عن الأرقام الصحيحة بصورة علنية وذهبت مباشرة إلى حسابات المسئولين التنفيذيين.

يأتي ذلك عقب ساعات من قرار الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون تحريك دعوى ضخمة ضد شركة والت ديزني زاعمة أن الإصدار المتزامن لفيلمها الأخير Black Widow على منصة ديزني بلس اقتطع من أرباحه في شباك التذاكر.

لعب جيرارد باتلر في سلسلة أفلام Has Fallen الشهيرة دور مايك بانينج عميل الخدمة السرية الذي ينقذ الرئيس الأمريكي من عدة عمليات إرهابية تتضمن احتجاز رهائن وتهديد أمن الدولة والعالم.