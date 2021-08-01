محمد محسن يحيى حفلا غنائيا بـ دار الأوبرا..5 أغسطس

يستعد الفنان محمد محسن لاحياء حفلا غنائيا بدرا الاوبرا المصرية يوم 5 اغسطس .

يذكر ان طرح محمد محسن طرح فيديو كليب بصحبة زوجته هبة مجدى بعنوان "أهلا بيك"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ويعد أول كليب غنائى يجمعه مع زوجته الفنانة هبة مجدي، حيث تقوم هبة ببطولة الكليب نفسه وتلعب دور "الموديل" من كلمات الشاعرة نور عبد الله وألحان محمد النادى وتوزيع يحيى يوسف.

احتفل الفنان محمد محسن، بعيد ميلاد زوجته الفنانة هبة مجدى، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

ونشر الفنان محمد محسن ، فيديو قصير بصحبة زوجته وهو يقوم بالغناء لها “ سنه حلوه يا جميل ” ، لترد عليه الاخيرة “ احساس رائع علشان بحتفل بيه معاك ” .

على جانب آخر، احتفلت الفنانة هبة مجدى بـ عيد زوجها ، ونشرت عدة صور لها مع زوجها الفنان محمد محسن، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

واسترجعت الفنانة هبة مجدى بعض الذكريات التى مرت بها قبل زوجها وكتبة هبة مجدى " النهارده ٢٦ يوليو عيد جوازنا الخامس .. ٢٦ يوليو ٢٠١٦ اليوم اللي عمرنا ما هننساه أول يوم في السنة كانت خطوبتنا على خشبة المسرح القومي أثناء عرض مسرحية "ليلة من ألف ليلة"

وأضافت هبة: "كملنا عروض طول السنة، ومن النجاح الشديد للمسرحية وقتها ملقيناش وقت نتجوز فيه وناخد أجازة زي كل العرسان لاننا كنا بنعرض يومياً فكتبنا الكتاب وعملنا الفرح بالنهار وخلصناه بسرعة عشان نلحق نعرض المسرحية بالليل .