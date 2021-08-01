تحتفل الفنانة نيللي كريم بعقد قرانها على نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، خلال شهر أغسطس الجاري .

وكانت نيللي كريم ، احتفلت بخطوبتها على هشام عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، وفضلا التكتم لحين موعد عقد القران.

وتبلغ الفنانة نيللى كرم 47 عاما ، بينما يصغرها خطيبها هشام عاشور بـ 8 سنوات حيث أنه يبلغ 39 عاما .

وقالت نيللي كريم :" لم نحدد حتى الآن أي موعد لعقد القران .. ولا صحة لوجود حفل زفاف حيث سنكتفي فقط بكتب الكتاب ".

وأضافت :" سيتم عقد القران بعد انتهائي من تصوير المسلسل ، وقدوم أخي من الولايات المتحدة الأمريكية ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على فرق العمر بين نيللى كريم وخطيبها هشام عاشور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.