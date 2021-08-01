فيفي عبده تعلن شفائها من الساحل الشمالي

أعلنت الفنانة،فيفي عبده، إتمام شفائها بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة،ونشرت صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام،ظهرت فيها بكامل اناقتها ورشاقتها من الساحل الشمالي.

وكتبت معلقة من خلال صورتها:"مساء الخير من الساحل الشمالي بشكر ربنا سبحانه و تعالى الحمد لله علي اللي بقيت فيه ثم بشكر الاستاذ الدكتور يسري الهواري استاذ جراحة العظام و العمود الفقري علي العملية اللي عملهالي و كل فريق الدكاتره اللي معاه:الحمد لله يا رب و ربنا يشفي كل مريض ".

وكانت نشرت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام،صورة مسبقا أعلنت من خلالها عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".

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