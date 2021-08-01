الفنانة دلال عبدالعزيز تحتاج لزراعة رئة وأسرتها ترفض لخطورة الجراحة

ترددت معلومات كثيرة تؤكد حاجة الفنانة دلال عبدالعزيز لعملية زراعة رئة بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة تليف فى الرئة وهو أحد المضاعفات التي تتنج عن الإصابة بفيروس كورونا فهي مازالت تتلقى العلاج منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر والتحسن في حالتها متذبذب إلي حد ما.

أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز ترفض اقتراح إجراء زراعة رئة

ورفضت أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز بشدة هذا الاقتراح لصعوبة هذه العملية وخطورتها، وبالمناسبة هي مازالت على غير علم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، وأن الأسرة تتخوف بشدة من وصول هذا الخبر إليها وبالتالي قد تزداد حالتها الصحية سوءًا، ولذلك شددت الأسرة على الطاقم الطبي بعدم تداول أي أخبار أمامها ، وكانت دلال قد نُقِلت مطلع هذا الأسبوع، من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج به لمستشفى حكومي أفضل لحالتها .

وكان قد وصف الإعلامي رامي رضوان في تصريحات إعلامية منذ أيام الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ، قائلا: "الوضع صعب ومش سهل ولا يوجد تحسن.. وكل شوية بيحصل مفاجئة".

رامى رضوان يكشف عن أخر تطورات الفنانة دلال عبدالعزيز

وعلق رامي أيضا على الوضع الصحى للفنانة دلال عبد العزيز في تصريحات سابقة قائلا: "الوضع الصحي صعب، ومش سهل، هل في تحسن مقدرش أقول كده؟ لأن التحسن ده تقدر تقيسه لو حصل تحسن واستقرار.. التحسن ده لسه شوية ما بيحصلش، كل شوية بيطلع مفاجأة، وللأسف الموضوع شديد الصعوبة ، وطالب الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره عن الفنانة دلال عبد العزيز بعدما نشرت بعض المواقع ومرتادي الفيس بوك خبر وفاتها الإسبوع الماضي وهو الخبر الذي ازعج الاسرة بالكامل .