شريهان تنشر 5 صور ملفتة مع ابنتها الصغرى وتسرد حكاية ملهمة:"هدية ربي التي ظنها الأطباء مستحيلة"

شريهان احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الصغرى بطريقة مؤثرة، ونشرت صور لها مع ابنتها على حسابها بانستقرام، ووجهت رسالة إلى ابنتها الصغرى وكشفت قصة ملهمة ومؤثرة وراء انجابها في فترة مرضها.

شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الصغرى برسالة مؤثرة

ونشرت الفنانة شريهان عدة صور لها مع ابنتها الصغرى "تالية القرآن"، واحتفلت بعيد ميلادها بطريقة مميزة ومؤثرة، إذ حكت شريهان تفاصيل قصة انجاب ابنتها، رغم مرضها ورغم تأكيد الأطباء لها استحالة قدرتها على الانجاب بعد ابنتها "لولوة"، وقالت شريهان في رسالتها تعليقاً على صور ابنتها:" كُنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات قالت لي أريد أخت تلعب معي والعب معها، قُلت لها أتمنى..".

شريهان تحكي قصة ملهمة وراء انجاب ابنتها الصغرى

وتابعت شريهان في رسالتها لابنتها:" حسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل، وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج وأنا في خيمتي طلبتك من ربي و قرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم، فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة .. أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن وإستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في أنتشاره ومستحيل، ولكي الخيار في الإختيار وإختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ او أخت.. ".

وأضافت شريهان في رسالتها على انستقرام:" فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون ..الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم إستحالة كل شيئ "كل شيئ".. كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد ياملاكي الصغير وأمنية شقيقتك و دعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم".

شريهان تحتفل بابنتها وبعودتها للشاشة

واختتمت شريهان رسالتها لابنتها قائلة:" مثل الأم، مثل الابنة، كلما كبرت كلما رأيت نفسي فيك أكثر فأكثر، ابنتي الجميلة. منذ اليوم الذي ولدت فيه، كنت تدفئي قلبي وتغمريه بالحب والفرح عامًا بعد عام. أنت الأحلى والألطف وأنا فخور بك جداً عيد ميلاد سعيد يا أميرتي الصغيرة تاليا"، وتعيش شريهان على الجانب الفني حالة انتعاش كبيرة بعد النجاح والصدى الكبير الذي حققته مسرحيتها الجديدة "كوكو شانيل" بعد عرضها مؤخراً لأول مرة على "شاهد"، والتي تعود بها شريهان إلى الأعمال الفنية والشاشة بعد غياب سنوات طويلة.