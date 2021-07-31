أحدث ظهور للفنانة القديرة رزيقة طارش على كرسي متحرك وتطمئن الجمهور على حالتها.. بالفيديو

القاهرة- دوت الخليج السبت,31 تموز (يوليو) 2021 - 23:36
رزيقة طارش، الفنانة والإعلامية الإماراتية القديرة، تصدرت مواقع التواصل بعد ظهورها الحديث بعد فترة من الغياب، وتفاعل الجمهور مع ظهورها خاصة بعدما ظهرت على كرسي متحرك وطمأنت الجمهور على صحتها.
أحدث ظهور للفنانة الإماراتية القديرة رزيقة طارش
ونشر الناشط الإعلامي الإماراتي منذر المزكي الشامسي فيديو له مع الفنانة الإماراتية القديرة رزيقة طارش، وذلك بعد أن قابلها بالصدفة في منطقة الحسين في القاهرة، أثناء تجولهما في السوق، وعبر المزكي عن سعادته البالغة بهذه الصدفة ووصف رزيقة طارش بالأيقونة الفنية، وطلب من الجمهور الدعاء لها بالصحة والعافية، ومازحته رزيقة طارش بانها تجهز لمسلسلها الجديد.
رزيقة طارش تظهر على كرسي متحرك وتطمئن الجمهور
وطمأنت الفنانة القديرة رزيقة طارش الجمهور على حالتها الصحية وقالت إنها بخير، وعلق منذر المزكي الشامسي على الفيديو معها وقال على حسابه بانستقرام:" صدفة جميلة كجمال قلب الفنانة القديرة رزيقة طارش في سوق الحسين في مصر".
ونشر منذر المزكي معلومات عن الفنانة رزيقة طارش في تدوينته وكتب:" رزيقة طارش ممثلة وإعلامية إماراتية، وتعتبر من أوائل اﻹعلاميات في دولة اﻹمارات، بدأت مسيرتها الفنية كإعلامية من خلال العمل بإذاعة أبو ظبي عام 1969، ثم إتجهت في السبعينيات إلى التلفزيون حيث قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، قبل أن تقتحم مجال التمثيل في أواخر السبعينيات حيث شاركت في العديد من المسلسلات، من أبرز أعمالها ( اشحفان ، حظ يا نصيب، سعيد الحظ، القياضة) والعديد من الاعمال الفنية والمشاركات الوطنية".
أعمال الفنانة القديرة رزيقة طارش
وشاركت زريقة طارش في مسيرتها الفنية في أعمال متنوعة تراثية وكوميدية ودرامية وأعلامية، وكانت آخر أعمالها في عام 2019 في مسلسل "الطواش"، وقدمت آخر أعمالها السينمائية في فيلم "ظل البحر" عام 2012، وأقلقت الجمهور على حالتها الصحية في السنوات الاخيرة بسبب مرورها بأزمة صحية وكذلك تداول شائعات عنها، وذلك قبل أن تطمئن الجمهور مجدداً في الفيديو الأخير وتظهر بحالة معنوية عالية رغم استخدامها كرسي متحرك في تنقلها في القاهرة.
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