محمد حماقي يغني مع زينة عماد للمرة الثانية ويكشف موعد وطريقة طرح ألبومه الجديد.. بالصور

محمد حماقي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس، بعد إحيائه حفل غنائي في الشرقية بالسعودية، وتألق محمد حماقي في الحفل وغنى للمرة الثانية مع الموهبة السعودية الصاعدة زينة عماد.

محمد حماقي يغني مع زينة عماد للمرة الثانية في السعودية

وتألق الفنان محمد حماقي في حفله الأخير في حفلات صيف الشرقية بالسعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه، وفاجأ الجمهور بتقديم الموهبة السعودية زينة عماد للمرة الثانية للجمهور، بعد حفله الأخير في جدة، وقدمت زينة عماد فقرة غنائية في حفل حماقي، ونشرت صورتها معه على حسابها بانستقرام وعلقت:" قبل ما انزل اي مقطع وقبل ما اتكلم عن الحفل، اكثر حاجة مبسوطه منها اليوم دوت الخليج روح الفنان حماقي..".

زينة عماد توجه رسالة لحماقي بعد حفله في السعودية

وتابعت زينة عماد في رسالتها إلى حماقي:" ورغم انها البداية بس الا اني متأكده لو مين ماقابلت من فنانين مارح القى شخص بنفس روحه الحلوة وطيبته، ومارح القى احد يسوي اللي سويته معاي، دعمك لي يعنيلي كل شي وعمري مارح انساه، اعطيتني الثقه وشجعتني وحفزتني، شكراً من الاعماق"، ونشرت زينة عماد صوراً لها من الحفل وعلقت:" عظيمة عظيمة عظيمة لذة النجاح، وعظيمة محبة الناس، بالضبط شعوري كأني فوق غيمة".

محمد حماقي يكشف تفاصيل طرح ألبومه الجديد

ونشر الفنان محمد حماقي عدة صور له من حفله في صيف الشرقية على حسابه بانستقرام، ووجه رسالة إلى جمهوره السعودي وقال:" شكراً لكم لجعلها ليلة تستحقها التذكر.. مرة أخرى أغني في أحدى البلدان المفضلة لدي"، وتألق الفنان محمد حماقي في الحفل وقدم مجموعة من أشهر أغانيه مثل "ما بلاش" و"يا ستار" و"من البداية" و"أجمل يوم" و"نفسي ابقى جنبه" وغيرها.

وكشف محمد حماقي في الحفل للجمهور عن موعد طرح ألبومه الجديد، وذلك بعدما كان من المقرر طرحه خلال الشهر الماضي، إلا أن حماقي أكد للجمهور إنه سيبدأ طرح الألبوم في الاسبوع الأول من شهر أغسطس، وسيطرح أغانيه بشكل منفرد على يوتيوب ومنصات الاستماع الألكترونية، وذلك بدلاً من طرحه كاملاً كعادته في مسيرته الفنية، وكانت آخر ألبومات الفنان محمد حماقي في عام 2019 بعنوان "كل يوم من ده".