سعد لمجرد يطرح فيديو كليبه الجديد "انتي حياتي" ويغني باللهجة المصرية للمرة الثانية

سعد لمجرد واصل تواجده في موسم الصيف بأغانيه الجديدة، وطرح اليوم فيديو كليب أغنيته الجديدة "انتي حياتي" مع فرقة "كاليما"، وذلك بعد فترة من الدعاية للأغنية على حساباته بمواقع التواصل.

سعد لمجرد يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "انتي حياتي"

وطرح الفنان سعد لمجرد اليوم فيديو كليب أغنيته الجديدة "انتي حياتي" على قناته بيوتيوب، بعد ما يقارب شهر من الدعاية لها على حساباته بمواقع التواصل، وتعاون سعد لمجرد في الأغنية الجديدة مع فرقة "كاليما"، والتي شاركته الغناء في الأغنية، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب في فرنسا، وشهدت عدة مفاجآت فنية بها.

سعد لمجرد يغني باللهجة المصرية للمرة الثانية

وفاجأ سعد لمجرد الجمهور في أغنيته الجديدة "انتي حياتي" بالغناء بعدة لغات ولهجات، وجاءت الكلمات باللغة العربية باللهجة المصرية، والتي يقدمها سعد لمجرد للمرة الثانية في مسيرته الفنية بعد أغنيته الأولى "عدى الكلام" التي طرحها العام الماضي، وكذلك ضمت الأغنية كلمات باللغة البرتغالية والإنجليزية وبعض الكلمات باللهجة المغربية، وحازت الأغنية على تفاعل كبير من جمهور سعد لمجرد فور طرحها على يوتيوب.

أعمال سعد لمجرد في موسم الصيف

ويعيش الفنان سعد لمجرد حالة من النشاط الفني هذا الصيف، والذي طرح به عدة أعمال غنائية، ومن أبرزها أغنية "السهرة صباحي" والتي شارك بها في الغناء مع الفنان صابر الرباعي وريدوان، وحملت الأغنية عدة لهجات ولغات أيضاً، وطرحها سعد لمجرد منذ فترة على قناته بيوتيوب، وذلك قبل أن يعود ويطرح أغنيته الجديدة "انتي حياتي" والتي كان قد أعلن عنها في بداية الشهر الجاري.

وشوق سعد لمجرد جمهوره مؤخراً لعدة أعمال غنائية وفنية أخرى في الفترة المقبلة، وسبق وأعلن عن نيته طرح أغنية باللغة الأسبانية لأول مرة في مسيرته، ولكنه لم يكشف عن موعد طرحها، وكذلك أعلن نيته طرح أغنية باللهجة الإماراتية، وذلك أثناء تواجده في دبي مؤخراً، قبل عودته إلى فرنسا هذه الأيام، وطرح أيضاً مؤخراً أغنية وطنية معربية بعنوان "غير البداية" مع والده البشير عبده على قناته بيوتيوب.