نجوم الخليج يبكون الفنانة انتصار الشراح .."أختنا الغالية أم سالم لن ننساكي"

وفاة الفنانة انتصار الشراح نبأ تسبب في حزن واسع بالوسط الفني الخليجي حيث نشر العديد من النجوم رسائل التعازي في الفنانة الراحلة، وعبروا عن حزنهم لهذا الرحيل حيث تعتبر انتصار الشراح أحد أبرز نجوم الدراما في الكويت والخليج العربي.

حياة الفهد تنعي الفنانة انتصار الشراح

بثينة الرئيسي الفنانة العمانية نعت عبر حسابها على "انستجرام" الفنانة الراحلة انتصار الشراح التي وصفتها بالفنانة العزيزة على قلوب النجوم، كما قدمت الفنانة بثينة الرئيسي التعازي لأسرة الفنانة الراحلة ودعت بأن يلهمهم الله الصبر على هذا المصاب الأليم فكتبت: "لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، انتقلت إلى رحمة الله الفنانه العزيزه جداً على قلوبنا انتصار الشراح .. نسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعه .. وربي يصبر قلوب أهلها إنا لله وإنا اليه راجعون".

الفنانة حياة الفهد نعت الراحلة انتصار الشراح عبر حسابها على "انستجرام" فكتب: "( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ) بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره نعزي أنفسنا بوفاة الفنانة القديرة اختنا ام سالم ربي يرحمها ويغفر لها".

إلهام الفضالة النجمة الكويتية الشهيرة نعت زميلتها الفنانة انتصار الشراح ونشرت صورة لها عبر حسابها على "انستجرام" ودعت لها فكتبت إلهام الفضالة تعليقا على الصورة: "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يغفر لج ويرحمج ويسكنج فسيح جناته".

حسين المهدي عن انتصار الشراح: "تنتهي كل الكلمات بغيابك"

حسين المهدي الفنان الكويتي نعى زميلته الفنانة انتصار الشراح برسالة مبكية عبر حسابه على "انستجرام" عبر فيها عن صدمته من هذا الرحيل، مؤكدا أن الكلمات تنتهى مع رحيل انتصار الشراح، معبرا عن حزنه وأنه لن ينساها أو ينسى اللحظات التي جمعتهما في العمل وكيف ساعدته فكتبت حسين المهدي: "إنا لله وإنا اليه راجعون الزميله والصديقة والأخت والام انتصار الشراح في ذمة الله، تنتهي كل الكلمات بغيابج يالغالية، ماراح انساج ولا انسى كل لحظة حلوه تعلمت واستفدت فيها منج وكل لحظة فيها ضحكنا وبجينا بمسلسلاتنا اللهم لا اعتراض".

النجوم ينعون الفنانة انتصار الشراح

عبدالعزيز الشلاح المخرج السعودي نعى الفنانة انتصار الشراح عبر حسابه على "تويتر" فكتب: "الله يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون" كما علقت كذلك كل من الفنان إلهام علي، والفنان أحمد العونان، وإبتسام عبدالله.

الفنان والمنتج عبدالله السيف نعى أيضا الفنانة انتصار الشراح فكتب: "الله يرحمج يا ام سالم واسال الله ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ان لله وان اليه راجعون"، كما نشر الفنان محمد الصيرفي صورة للفنانة الراحلة ودعى لها بالرحمة والمغفرة فكتب: "إنا لله وانا غليه راجعون الله يرحمج يا أم سالم ويغفرلج غن شاء الله دعواتكم لها بالرحمه والمغفره".

الفنان حسن البلام قدم التعازي في رحيل الفنانة انتصار الشراح، مؤكدا أن رحيلها صدمة كبيرة، لكن لا اعترض على قضاء الله فكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمج برحمته يارب الله يرحمج يا أم سالم يالغاليه الله يرحمج اللهم لا إعتراض".

الصور مأخوذة من حساب الفنانة إبتسام عبدالله وحياة الفهد وحسين المهدي ومريم عبدالله القلاف على "انستجرام" وعبدالله بهمن من "تويتر".