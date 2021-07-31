جدل بسبب صور حسين فهمي و باميلا الكيك وأحمد زاهر يتدخل

حسين فهمي النجم المصري الكبير والفنانة اللبنانية باميلا الكيك بات كل منهما حديث الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب ظهورهما الأخير معا.

حسين فهمي مع باميلا الكيك في كواليس فيلم "الفارس"

باميلا الكيك النجمة اللبنانية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور تجمعها مع الفنان حسين فهمي من كواليس فيلم "الفارس" الذي تشارك في بطولته مع النجم الكبير، الصور أظهرت الفنان حسين فهمي وهو يقبل باميلا الكيك مما أثار ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل معها كذلك العديد من النجوم، وعلقت النجمة اللبنانية على الصورة التي قامت بنشرها بشكل مختصر فكتبت: "مع الفنان القدير حسين فهمي".

أحمد زاهر يعلق على صورة حسين فهمي وباميلا الكيك: "هاغير يا باميلا"

صور حسين فهمي و باميلا الكيك علق عليها العديد من النجوم من بينهم الفنان أحمد زاهر بطل فيلم "الفارس" حيث عبر عن غيرته من الصور فكتب تعليقا قال فيه: "لا كده انا هاغير يا باميلا"، كما علق كذلك مجموعة من النجوم من بينهم الفنان نيكولا معوض، ويزين السيد، ورابعة الزيات، باميلا الكيك قد نشرت في وقت سابق صورة تجمعها كذلك بالنجم حسين فهمي من كواليس الفيلم حيث كشفت عن شخصياتهما في العمل حيث يقدم حسين فهمي دور "رشيد" وتقدم باميلا الكيك دور "ملك"، فكتبت تعليقا على الصورة: "الأسطورة حسين فهمي.. مَلَك و رشيد".

تفاصيل فيلم "الفارس" لأحمد زاهر وحسين فهمي

فيلم "الفارس" قد بدأ تصويره في الأشهر الماضية وهو يعتبر أحد الأعمال الجديدة للنجم أحمد زاهر الذي قدم كذلك في الفترة الأخيرة فيلم "زنزانة 7" وتم عرضه في قاعات السينما، بينما يسجل فيلم "الفارس" عودة النجم حسين فهمي للسينما بعد غياب 3 سنوات حيث كان آخر ظهور له في فيلم "الكويسين" الذي عرض في عام 2018.

بينما تستعد النجمة اللبنانية باميلا الكيك لعرض مسلسل "ع الحلوة والمرة" الذي تشارك في بطولته مع الفنان نيكولا معوض ومقرر عرضه قريبا، وكان آخر عمل سينمائي شاركت في بطولته هو فيلم "يوم إيه ويوم لاء"، ويشارك في بطولة فيلم "الفارس" مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما وعلى رأسهم الفنان صلاح عبدالله، أحمد صفوت، باميلا الكيك، إيمان العاصي، ملك أحمد زاهر، دارين حداد، عابد عناني، ومحمد أبو النجا وغيرهم، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

الصور مأخوذة من حساب الفنانة باميلا الكيك على "انستجرام".