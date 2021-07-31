فقدت وزناً كبيراً وتدهورت صحتها بعد رفضها العلاج بالخارج..رحلة انتصار الشراح مع المرض ولحظاتها الأخيرة

انتصار الشراح أفجعت الوسط الفني والجمهور بعد تأكيد خبر وفاتها في الساعات الماضية عقب رحلة معاناة طويلة مع الأزمات الصحية المتتالية، وانطلقت معاناتها المرضية في شهر نوفمبر الماضي بعد خضوعها لعملية جراحية في المعدة لتتطور حالتها ووتتدهور بشكل متسارع تزامنا مع رفضها السفر للعلاج في الخارج في الأشهر الأولى من مرضها، ثم سافرت قبل 15 يوماً الى لندن لكن حالتها الصحية كانت قد تفاقمت بشكل كبير، لتودع جمهورها ظهر اليوم وتفجع الوسط الفني برحيلها.

بداية أزمة انتصار الشراح الصحية

الفنانة الكويتية انتصار الشراح بدأت معاناتها الصحية قبل أشهر وتحديدا في شهر نوفمبر الماضي، بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى الأميري بالكويت، بعد مضاعفات مرت بها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، وذلك بعد فترة من شعورها بألم بالمعدة، وخضعت بعدها لمنظار لمعرفة السبب لكنها لم تستجب للعلاج الذي وصفه لها الطبيب، الذي قرر بعدها أن تخضع لعملية جراحية نتجت عنه مضاعفات خطيرة منها إصابتها بتسمم في الدم، بالإضافة إلى معاناتها مع بعض الصعوبات في التنفس.

زوج انتصار الشراح يؤكد انتهاء صلاحية كليتيها

في بداية شهر يونيو 2021، كشف مازن التميمي زوج انتصار الشراح تطورات حالتها الصحية في تسجيل صوتي لبرنامج "أخبار الفن" الذي يذاع عبر إذاعة مسقط إف إم، وأكد مازن أن زوجته قضت حوالي 4 أشهر داخل المستشفى، من بينها فترة في العناية المركزة، ولفت إلى أنها بالرغم من تخطيها مرحلة الخطر حينها، إلا أنها لم تخرج من المستشفى.

زوج انتصار الشراح أكد في تصريحاته بالتسجيل المرفق سابقا أن كليتي الفنانة القديرة انتهت صلاحيتهما بحسب قوله، وتقوم بعمل غسيل كلى بشكل دوري، كما أنها تحتاج لإعادة تأهيل حوالي 6 أشهر مقبلة، خاصة وأنها طريحة الفراش منذ فترة ولا تستطيع الحركة بشكل كامل، حيث تحرك فقط يديها وقدمها بشكل بسيط.

انتصار الشراح تسافر للخارج في ايامها الأخيرة وتفقد وزنها

النجمة الكويتية انتصار الشراح تدهورت حالتها الصحية في الأسبوعين الماضيين لتقوم عائلتها بتسفيرها الى الخارج برفقة ابنتها دلال، وتحديدا الى لندن في مستشفى Royal Free Hospital الذي يعتبر من المستشفيات الكبرى هناك من أجل رحلة علاج جديدة حيث نشرت حينها الإعلامية مي العيدان عبر حسابها على انستجرام صورة للفنانة الكويتية مع ابنتها خلال مغادرتهما الكويت إلى لندن، وأثارت الصورة جدلًا كبيرًا بين الجمهور خاصة وأن ملامح الفنانة الكويتية تبدلت كثيرًا في أحدث ظهور بسبب مضاعفات مرضها، وبدت أنحف كثيرًا حيث فقدت الكثير من وزنها.

انتصار الشراح ترفص العلاج في الخارج

انتصار الشراح كانت قد رفضت السفر للعلاج في الخارج في بداية الأشهر الأولى لأزمتها الصحية، ما جعل وضعها الصحي يتفاقم جداً مع مرور الوقت.

ونشرت مي العيدان قبل أسابيع ماضية عبر حسابها على "انستجرام" رسالة كشفت فيها عن سبب رفض مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية لنقل الفنانة الكويتية انتصار الشراح إليها من أجل تلقي العلاج، حيث أوضحت الإعلامية الكويتية أن سبب الرفض نتيجة تأخر الحالة الصحية لانتصار الشراح، كما أكدت مي العيدان أن منذ أشهر قليلة كان في إمكان الفنانة الكويتية أن تنقل للعلاج في الخارج قبل تدهور حالتها، لكنها رفضت رغم تحذير الأطباء لها.

وكتبت مي العيدان: "المستشفى في امريكا رفضت استقبال انتصار الشراح بسبب تأخر حالتها الصحية، المكتب الصحي بالكويت فقط نقل الرفض،وحابه أوضح شغله مهمه قبل أقل من سنة طلع لها علاج بالخارج وانتصار الشراح دوت الخليج اللي رفضت تروح تسافر وتعالج مع أن الدكاتره نبهوا أن خلال شهرين إذا ما سافرت وتعالجت راح تدخل بمرحلة خطرة".

مي العيدان أكدت أن واقعة رفض انتصار الشراح للعلاج في الخارج تشهد عليها دوت الخليج ومجموعة من النجوم من بينهم الفنانة سعاد عبدالله، وكذلك الإعلامية فجر السعيد، وأكدت أن انتصار الشراح أصرت على موقفها بعدم السفر، مما نتج عنه تأخر في وضعها الصحي.

تدهور الحالية الصحية لـ انتصار الشراح في لحظاتها الأخيرة

انتصار الشراح تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير في الساعات الأخيرة فتعرضت لانتكاسة صحية مما تسبب في دخولها إلى العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي في محاولة لإنقاذها، كما نشر العديد من نجوم الخليج والعالم العربي صور للفنانة الراحلة وتمنوا لها الشفاء وطلبوا كذلك من متابعيهم الدعاء له، لكن تم الكشف صباح اليوم عن رحيلها مما تسبب في حزن كبير للوسط الفني الخليجي والعربي.

وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

انتصار الشراح توفيت صباح اليوم بعدما اسبوعين من نقلها إلى بريطانيا من أجل الخضوع للعلاج هناك، واكدت الإعلامية مي العيدان عبر حسابها على "انستجرام" خبر الوفاة ونعتها قائلة :‏"انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح الى رحمةالله بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانية بمستشفى وليستون عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار"، كما نعى الراحلة العديد من النجوم عبر السوشيال ميديا.

الفنانة انتصار الشراح تعتبر من أبرز نجوم الدراما الكويتي حيث قدمت ما يقارب من 200 عمل كان لهم تأثير واضح في تاريخ الفن الكويتي وكان آخر عمل قد شاركت فيه مسلسل "مطر صيف" الي تم عرضه في الشهور الماضية.

الصور المرفقة من حساب الكاتبة مريم القلاف وعبدالرحمن العقل، وعبدالله بهمن، وداود حسين، وهبة الدري على "انستجرام".